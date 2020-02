Ferrari v gledališču predstavil dirkalnik za napad na Mercedes

Novi dirkalnik SF1000 bo po 12 sezonah suše tisti, ki bo imel skupaj z dirkačema nalogo prekiniti prevlado Britanca Lewisa Hamiltonain ekipe Mercedes. Številko 1000 je v imenu dobil zaradi tisoče dirke, ki jo bodo rdeči odpeljali v tej sezoni. Največ sprememb naj bi dirkalnik doživel na zadnjem delu, ki zdaj veliko bolj spominja na Mercedesove in Red Bullove.

Binotto: Če otroku rečeš, naj nariše avto, bo gotovo rdeč

"Predstaviti nov dirkalnik je vedno navdušujoče,"je povedal šef ekipe Mattia Binotto. "In ko govorimo o navdušenju, bi rad spomnil na nekaj, kar je nekoč rekel naš ustanovitelj Enzo Ferrari: 'Če otroku rečeš, naj nariše avto, bo gotovo rdeč.' Mislim, da je to občutek, ki ga imamo v Maranellu, ko začnemo razmišljati o novem dirkalniku ‒ ko ga oblikujemo, si ga zamišljamo, razvijamo, ga postavimo v vetrovnik in testni laboratorij ter ga na koncu zgradimo in sestavimo. Z enakimi čustvi, v katere je združeno leto načrtovanja in razvijanja, ga zdaj nocoj razkrivamo pred očimi sveta."

Prva ekipa, ki je predstavila dirkalnik za novo sezono, je bila Haas. Predstavitev je bila spletna, nov dirkalnik tega moštva bo prvič na ogled 19. februarja na testiranju v Barceloni. V sredo bosta svoja dirkalnika predstavila Renault in Red Bull, 13. februarja bo dan za McLaren, 14. februarja pa bosta dirkalnik razkrila še prvak Mercedes in moštvo AlphaTauri, kakor se bo letos imenoval nekdanji Toro Rosso. Racing Point (v letošnji sezoni Aston Martin) in Williams bosta razkrivala 17. februarja, Haas in Alfa Romeo pa tik pred testiranji v Barceloni 19. februarja.