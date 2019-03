Ferrariju elektronika pokvarila zaključek testiranj, prebujeni Hamilton na 2. mesto

Ferrari je imel do Hamiltonovega poskusa simulacije kvalifikacij kar pol sekunde naskoka pred srebrnimi, toda po tem, ko je za volan dirkalnika W10 sedel britanski svetovni prvak, se je vse spremenilo. Zgolj tri tisočinke so namreč ločile Vettla in petkratnega osvajalca naslova, zgolj deset stotink slabši pa je bil na koncu Leclercov četrtkov dosežek (1:16,231).

Skupno je novo leto torej najhitreje začel Vettel. Rdeči so bili tudi generalno gledano najbolj prepričljivi v Barceloni, a bodo morali dobro formo potrditi tudi takrat, ko se bo sezona dejansko začela. V simulacijah dirk je bil Ferrari bolj dominanten in stabilen kot Mercedes, ocenjuje madridski športni časnik AS, čeprav so branilci svetovnega naslova še precej skrivali svoje karte in dirkalnike na stezo pošiljali s polnim tankom, preizkušali so tudi trde različice gum.

Zadnji dan sta se izkazala tudi 4. Nico Hülkenberg(Renault) in 5. Daniil Kvjat(Toro Rosso), ki sta dosegla čas pod 1:17, oba z mehkejšo različico Pirellijevih gum. So pa zaključek testiranj Ferrariju pokvarile težave z elektroniko, zato so rdeči s petkovim programom končali veliko hitreje od prvotnih načrtov.