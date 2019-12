Ferrer: Rafa je super junak, to leto je bilo morda celo njegovo najboljše

Španski teniški igralec, ki se je upokojil letos in ki se ga je držal vzdevek 'Stena', je presenečen in navdušen nad tem, kako Rafael Nadal kljub 33 letom še naprej kaže očitek napredek v svoji igri. "Še vedno se izboljšuje. Je super junak. Rafa, Roger in Novak so vsi zelo posebni teniški igralci," je dodal Ferrer. "Ljudje morajo v nekaj naslednjih letih še posebej uživati v njegovi igri, saj se bo težko pojavil nekdo takšen, kot je on. Zelo sem vesel, da on, Roger in Novak še vedno igrajo na tako zelo visoki ravni," je v pogovoru za britanski Sky Sports povedal Ferrer.

Nadal je sezono sklenil z rezultatskim izkupičkom 58 zmag in sedem porazov, leto pa je zaključil na samem vrhu lestvice ATP, kjer se je v Londonu ubranil zadnjega naleta Novaka Đokoviča. Majorčan je osvojil štiri lovorike, vključno z dvanajstim Roland Garrosom in četrtim US Openom, s čimer se je na vsega en grand slam zaostanka približal Rogerju Federerju, ki je pri številki 20. Sezono je zaključil z zmago španske reprezentance v novem formatu Davisovega pokala, v Madridu pa ni izgubili niti enega dvoboja.