114. igralec sveta senzacionalno v polfinale Wimbledona

Britanec Arthur Fery, 114. igralec na lestvici ATP, še naprej piše wimbledonsko pravljico. Postal je prvi igralec po 25 letih in Hrvatu Goranu Ivaniševiću, ki se je z vabilom organizatorjev oz. wild cardom prebil v polfinale tega turnirja. Za polfinale je ugnal letošnjega finalista Rolanda Garrosa. "Z vsako tekmo je bolje, sploh ne morem verjeti. Pred dvobojem sem bil zelo živčen, a sem vztrajal do konca. V zadnji igri sem občutil čustva, kakršnih nisem še nikoli v življenju," je po tekmi dejal Britanec.

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Zdaj je cilj, da nadaljuje po Ivaniševićevi poti, ki je leta 2001 v finalu po petih nizih slavil zmago nad Avstralcem Patrickom Rafterjem ter po desetih letih nasledi Andyja Murrayja, ki je leta 2016 kot zadnji Britanec slavil na domači sveti travi. Feryjev niz v Wimbledonu je presenečenje za vse ljubitelje tenisa, saj 23-letni Britanec na turnirjih za grand slam nikoli ni prišel višje od drugega kroga, skupaj pa je doslej dosegel le dve zmagi. Morda mu prav igrišče v Wimbledonu izjemno ustreza.

Flavio Cobolli in Arthur Fery FOTO: AP

Francoska tiskovna agencija AFP namreč piše, da je njegov oče Loic Fery predsednik francoskega nogometnega kluba Lorient, mama Olivia pa je bila uspešna teniška igralka, ki je osvojila dva turnirja med posameznicami in nastopila tudi na Rolandu Garrosu. Kot otrok se je iz Francije preselil v London in se šolal v okolici Wimbledona.

Arthur Fery FOTO: AP