Fetić na Apeninskem polotoku še vedno 'stoodsoten'

Do točke je prišel Napoli Nejca Hozjana, ki je tokratno tekmo preventivno izpustil zaradi manjših težav s tetivo. Napoli je doma remiziral, zaseda pa sedmo mesto v ligi. Na 11. mestu je moštvo Sandre Abate, ki je tokrat klonilo v gosteh v Pesaru. 3:1 je bilo za domačine, Dejan Bizjak pa je dosegel častni gol za goste, sicer pa že drugi v tej sezoni Serie A. V italijanski Serie A2 je svoj debi v ekipi Arzignano doživel Benjamin Tušar, ki je pred dnevi zapustil prvoligaša Meta Catania Briocity. Ob debiju sta Tušar in ekipa slavila na gostovanju pri Monastir Kosmoto. Arzignano je v skupini A Serie A2 na šestem mestu. Deveti krog je bil na sporedu tudi v skupini B Serie A2. Sampdoria je bila uspešna na gostovanju, Matej Fideršek je dosegel svoj četrti "italijanski" gol, Denis Totošković pa, kot piše na uradni spletni strani NZS, okreva po poškodbi rame. Sampdoria je na petem mestu v skupini. V skupini C Serie A2 igra Benevento, ki pa ga je Tjaž Lovrenčič v teh dneh zapustil. V prihodnjih dneh bo jasno, kje bo nadaljeval svojo kariero.

Slovenski reprezentant Žan Koren se je vrnil v Serie B, kjer je okrepil Pordenone, ki ga vodi nekdanji slovenski reprezentant Marko Hrvatin, tam pa igra tudi nekdanji reprezentant Rok Grželj. Koren je v novi ekipi debitiral z remijem (2:2). Pordenone zaseda 3. mesto v skupini C Serie B.