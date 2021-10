Fetić prvi v Italiji: na petih tekmah prav toliko zmag

Peti krog v italijanski prvi ligi v futsalu je, kot piše na uradni spletni strani NZS, postregel tudi s slovenskim derbijem. Napoli Nejca Hozjana je doživel 3. letošnji poraz, Benjamin Tušar pa je z ekipo Meta Catania Bricocity prišel do 2. letošnje zmage. Gostje so levji del posla opravili v prvem polčasu, ki so ga dobili s kar 0:5. Napoli je v 2. delu lovil tekmeca, a je na koncu zmanjkalo časa. Na visokem 4. mestu pa je ekipa Sandro Abate Dejana Bizjaka, ki je v zadnjih dneh dosegel štiri točke. Bizjak je izpustil prvo tekmo, na drugi pa je moštvu pomagal do 3. zmage.

V Serie A2 je bil igran 3. krog, v katerem je prvi poraz vknjižila Verona z našim reprezentantom Žanom Korenom, ki je tekmo začel na parketu. Precej uspešneje je šlo dvojcu Matej Fideršek-Denis Totoškovič, ki sta začela tekmo v prvi postavi. Fideršek je zadel za 2:0 (žogo je ukradel sam, potem pa je stekla akcija), na 4:0 pa je povišal po podaji čez cel teren. Benevento reprezentančnega vratarja Tjaža Lovrenčiča je izgubil v gosteh, Slovenec pa je bil na klopi.