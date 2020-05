Je spidveju v prestolnici dokončno odklenkalo?

Na stezi stadiona v športnem parku Ilirija so pred dnevi zadnjič zahrumeli spidvej motocikli – z iztekom najemne pogodbe za uporabo stadiona se ta atraktivna motošportna panoga po 57 letih poslavlja od Zgornje Šiške v Ljubljani. Avto-moto touring klub Ljubljana, ki je vsa ta leta vzgajal mlade spidvejiste in skrbel za treninge in organizacijo dirk v prestolnici, je na zadnjem uradnem treningu predstavil razloge za trenutno stanje in kaj bo s spidvejem v Ljubljani po zaprtju steze. Spidvej ima v Ljubljani dolgo tradicijo. Prvo ljubljansko ovalno dirkališče za dirke z motocikli je bilo med obema svetovnima vojnama na tedanjem ljubljanskem letališču v ljubljanskih Mostah. Na tem dirkališču so vozniki uporabljali tako imenovano tehniko vožnje dirt track, ki jo je v tridesetih letih prejšnjega stoletja pri nas najbolje obvladal Ludvik Starič - Leteči Kranjec. Po drugi svetovni vojni so bile sprva v ospredju cestno hitrostne dirke po običajnih cestah. Ko pa je prišlo do nekaterih hudih nesreč in so takšne dirke prepovedali, je tudi v Sloveniji večjo pozornost dobil speedway, ki je bil v Jugoslaviji sicer najbolj razvit na Hrvaškem. V sklopu teh prizadevanj je tudi Ljubljana dobila novo progo za speedway, ki so jo zgradili na stadionu Ilirije v Zgornji Šiški. Otvoritev je bila leta 1963, otvoritvene tri kroge je v svojem poslovilnem nastopu odpeljal takrat 57-letni Ludvik Starič.

AMTK Ljubljana in njegovi zagnani športni delavci so 57 let investirali ter s prostovoljnim delom gradili in vzdrževali stezo in spremljajoče objekte, a žal na tuji zemlji. Ta je bila v prejšnjem sistemu družbena, kasneje pa se je o lastništvu odločalo med Mestno občino Ljubljana (MOL) in Zvezo športnih društev Ilirija, ki je na koncu zmagala. "Vsa leta je AMTK Ljubljana korektno plačeval najemnino za stadion, ob koncu sezone 2019 pa smo od lastnika športnega parka Ilirija - ZŠD Ilirija dobili odpoved najemne pogodbe za stadion, kar pomeni, da steze in drugih spremljajočih objektov, ki smo jih nedvoumno zgradili sami in so spidveju služili 57 let, ne moremo več uporabljati," v uradnem sporočilu za javnost pojasnjuje predsednik AMTK Ljubljana Rado Stojanovič in dodaja: "Žal sta kapitalizem in svetost zasebne lastnine neusmiljena, to pa je privedlo do konca vrhunske športne discipline – spidveja v Ljubljani."