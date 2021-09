Krimovke v en glas: Takšna predstava, kot je bila na Švedskem, se ne more ponoviti

V uvodnem krogu elitnega klubskega rokometnega tekmovanja so Madžarke s 35:29 ugnale branilca naslova Vipers Kristiansand, pri čemer je s sedmimi goli izstopala Viktoria Lukacs. Krimovke so na drugi strani nepričakovano poražene na severu Evrope in bodo vtis popravljale proti skorajda najtežjemu možnemu tekmecu. A Ljubljančanke so se v novo evropsko sezono napotile močno okrepljene. Zasedbo je okrepila Francozinja Alisson Pineau, skupaj z Ocean Sercien-Ugolin pa ima ljubljanski tabor kar dve igralki, ki sta se na olimpijskih igrah v Tokiu veselili zlatega odličja. V ekipo so se vrnile Dragana Cvijić in Andreja Lekić ter Tjaša Stanko, po porodu je na novo sezono pripravljena tudi Alja Varagić. Novinke so tudi brazilska vratarka Barbara Arenhart, Hrvatica Paula Posavec, Katarina Krpež Šlezak, Neja Polak in mlada domača vratarka Zala Miklič. Krožna napadalka Dragana Cvijić, ki je kot ena odmevnih letošnjih okrepitev eden ključnih členov v ambiciozni Krimovi zgodbi, verjame, da se takšna tekma kot na Švedskem ne bo več zgodila. "Verjamem, da bomo proti Györu popravili tisto, kar je bilo slabo proti Sävehofu. Res pa je, da če nisi stoodstoten, lahko vsak premaga vsakega. Vsaka tekma je zato izziv, tudi v slovenski ligi," je dejala izkušena Cvijićeva.