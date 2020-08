FIA kaznovala Racing Point, Perez še enkrat pozitiven

Racing Pointu bodo vzeli 15 točk v konstruktorskem seštevku svetovnega prvenstva, plačati pa bo moral še 400.000 evrov kazni, poroča spletna stran Formula1.com. Kljub kazni je Racing Point napovedal, da bo še naprej uporabljal enake komponente dirkalnika, ki naj bi bili po mnenju Renaulta in kar je s kaznijo potrdila tudi Fia v določenih delih intelektualna last Mercedesa.

V pravilniku je namreč zapisano, da mora moštvo uporabljati le dele, ki jih je oblikovalo samo in so na seznamu, ki ga morajo moštva predložiti pred dirkami F1. Obenem pa deli, ki jih dobi s strani zunanjega izvajalca, ne smejo biti na seznamu uporabljenih delov konkurentov v F1. Pri Renaultu pa so prepričani, da Racing Point ne uporablja delov, ki jih je ustvaril sam, temveč gre za kopijo lanskega Mercedesovega dirkalnika. Racing Point trenutno preučuje ugotovitve preiskave, nato pa se bo odločil, ali se bo na odločitev pritožil ali ne.