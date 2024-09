Filipič četrta, Čeh peti, Apostolovski šesta na finalu diamantne lige

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Žena pokliče moža po telefonu in ga v gnevu vpraša: ''Hudiča, Lojze, pa kje si ti?'' Lojze prijazno: ''Draga, a se spomniš tiste zlatarne, kjer ti je bila neznansko všeč ogrlica in za katero sem ti rekel, da bo enkrat tvoja?'' Žena, ki jo je minila jeza ob Lojzetovih besedah, reče: ''Da, dragi, seveda se spomnim!'' Lojze: ''No, jaz sem v gostilni, nasproti te zlatarne!''