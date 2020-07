Filipičeva na atletskem pokalu v Ljubljani znova izvrstna v troskoku

Olimpijka Maruša Černjul (Kladivar) in obetavna Lia Apostolovski (Mass) sta se v skoku v višino letos dvakrat že pomerili, še tretjič je bila bolšja Apostolovska, z 1,87 m je za devet cm ugnala svojo tekmico. Če je bil v troskoku veter premočan, pa je na 100 m pihal v prsi, sprinterke v zadnji skupini je oviral kar z 1,7 m/s. Maja Mihalinec (Mass) je dokazala, da ta čas v državi nima konkurence, slavila je z 11,79 sekunde pred Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 12.17). Slednja je nato izpustila svojo disciplino teka na visokih ovirah, na 100 m ovire je nato brez zmagala Nika Glojnarič (Brežice, 13,39), med atleti je na 110 m ovire slavil Filip Jakob Demšar (Mass, 14,25).

Po zmagi v Mariboru 23. junija je Nick Kočevar (Mass) na 100 m z 10,56 znova ugnal Luko Janežiča (Kladivar), najboljšega slovenskega atleta zadnjih sezon. Ta ima težave z manjšimi poškodbami in je bil ob bolečinah v levi nogi šele tretji (10,80), pred njim je bil še član novomeške Krke Tilen Ovniček (10,65). Janežič, državni rekorder na 400 metrov, v tej svoji najmočnejši disciplini ni nastopil. Bilo je izenačeno, a vseeno hitro, Lovro Mesec Košir (Mass) je s 46,64 postavil osebni rekord in ugnal Gregorja Grahovca (47,12), še trojica pa je tekla pod 47 sekundami.

Maruša Mišmaš Zrimšek (Mass) je bila na 1500 metrov velika favoritinja in to upravičila (4:19,95). V suvanju krogle je Kristjan Čeh (Ptuj) doživel pričakovan poraz, saj je imel pred nedeljskim nastopom v disku le dva sunka orodja, največ so namerili Blažu Zupančiču (Mass, 18,37 m), Čeh pa je bil drugi s 15,59 m. Veronika Domjan (Ptuj) je bila brez prave tekmice v metu diska (52,75 m), nekoliko poškodovani Nejc Pleško (Olimpija) pa v metu kladiva (66,96 m), slednja pa sta precej zaostala za dosežki prejšnjih sezon. Med člani je bila na 1500 m med enajsterico skoraj polovica iz celjskega Kladivarja, od koder je prišel tudi pričakovani zmagovalec Jan Kokalj(3:51,37). Robert Renner(Kladivar), bronast na EP v Amsterdamu leta 2016, je v skoku s palico slavil s 5,21 m.