Filipini so se ji odrekli, zdaj gre na OI pod zastavo Slonokoščene obale

Filipine je nato Estebanova zastopala še na svetovnem prvenstvu julija 2022, potem pa so se začele težave. Takrat 21-letna sabljačica si je huje poškodovala koleno, zaradi česar je morala izpustiti preostanek sezone, posledično pa je izgubila mesto v filipinski reprezentanci. Sabljačica se je počutila nespoštovano in trdila, da je prišlo do dvojnih meril, saj so drugi filipinski sabljači pred njo kljub poškodbam obdržali svoja mesta v reprezentanci. Filipinska sabljaška zveza njeni prošnji za vrnitev v reprezentanco ni ugodila, zato se je Estebanova znašla drugače.

Maja lani je z naturalizacijo postala državljanka Slonokoščene obale, države, v kateri je že pred tem vodila seminarje sabljanja. Pod zastavo "nove domovine" je nato na afriškem prvenstvu v sabljanju v Kairu osvojila bronasto medaljo in tako na novo začela pot do kvalifikacij na olimpijske igre. Estebanova se je tako kot reprezentantka Slonokoščene obale začela udeleževati mednarodnih turnirjev in prejšnji konec tedna nastopila tudi v ZDA na turnirju za veliko nagrado Washingtona, ki šteje za kvalifikacije na OI. Po zmagi nad Kim Hjunjin iz Južne Koreje se je Estebanova uvrstila med najboljših 128 sabljačic na svetu, po porazu proti Slovakinji Adeline Senič pa ji je nato spodletela uvrstitev med najboljših 64. Po točkah se je na koncu uvrstila na 83. meto, kar je bilo po kontinentalni kvoti dovolj za neposredno uvrstitev na OI.

23-letna sabljačica je po izpolnitvi otroških sanj na Facebooku med drugim zapisala: "Pomen olimpijskega odra za športnika ni le v samem dogodku, gre za to, kar simbolizira: neomajno strast in disciplino. Naj navdihujem tiste, ki sanjajo in so v nekem trenutku skoraj obupali, da vztrajajo sredi neviht in razburkanih voda."