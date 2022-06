Fina z novimi pravili za transspolne športnike

Tematika je nazadnje polnila medije marca, ko je Američanka Lia Thomas na ameriškem študentskem tekmovanju osvojila naslov prvakinje. Tudi v ZDA so se takrat takoj vnele debate o pravicah transspolnih športnic in zaščiti vseh dosedanjih dosežkov ženskega športa. V ZDA so se številni obregnili ob nastope Thomasove v ženski konkurenci, saj naj bi imela po biološki plati prednost, ki je nepoštena do tekmic. Na drugi strani pa zagovorniki nastopov transspolnih športnic v ženski konkurenci trdijo, da fizične razlike v nobenem primeru niso poštene in da ima večina vrhunskih športnikov na tak ali drugačen način nekakšno biološko prednost in so zato tako dobri v svojih športih.

Pred odločitvijo o novem pravilniku so svoja stališča na kongresu predstavili predstavniki delovnih skupin, ki so jih tvorili športniki, znanstveniki, zdravniki in tudi strokovnjaki za človekove pravice. Kar 71,5 odstotka delegatov je novi pravilnik potrdilo.

Pravilnik na tem področju je bil nujen, saj je osnova za nacionalne panožne športen zveze, ki lahko svoje odločitve zdaj gradijo na temeljih odločitve krovne organizacije.