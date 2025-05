Rokometaši Gorenja Velenja, aktualni državni prvaki, so si mesto v finalu zagotovili po napeti polfinalni seriji, v kateri so z 2:1 v zmagah izločili Celjane. Na drugi strani je Slovan v polfinalu brez poraza (2:0) premagal Trimo Trebnje. "Pred nami je prva tekma finala – tisto, za kar smo delali celotno sezono. Vzdušje v ekipi je odlično. Čeprav smo v očeh mnogih favoriti, se dobro zavedamo kakovosti Velenja. Marsikdo jih je pred polfinalom s Celjem že odpisal, a sam sem vedel, da se ne bodo predali – in to so dokazali. Finali se ne igrajo, temveč zmagujejo. Verjamem, da bodo tudi oni na Kodeljevo prišli odločeni in pripravljeni. Na koncu si želim predvsem, da zmaga rokomet – če bo temu tako, bomo zadovoljni vsi," je za uradno klubsko spletno stran dejal Uroš Zorman.