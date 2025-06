Finale lige ABA in NBA, zaključni turnir Lige prvakov ter evropsko prvenstvo

Športni navdušenci boste lahko v tem tednu na VOYO pospremili številne in raznolike športne vsebine. V torek in četrtek je na sporedu finale lige ABA med Budućnostjo in Partizanom, v četrtek in v nedeljo se bo mlada slovenska reprezentanca merila na evropskem prvenstvu do 21 let, v noči iz petka na soboto se bosta v četrti tekmi finala lige NBA udarila Oklahoma in Indiana, poleg tega pa se bo med vikendom odvil še rokometni zaključni turnir v Ligi prvakov.