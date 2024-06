Finale Plazma športnih iger na Kodeljevem

OGLAS

Najboljši mladi športniki in športnice, ki so se udeležili številnih športnih dogodkov po celotni Sloveniji, organiziranih v sodelovanju z različnimi nacionalnimi športnimi zvezami, lokalnimi športnimi klubi in občinami, se bodo pomerili v različnih športnih disciplinah. Vključeni so tek na 60 metrov, nogomet (U16 in U11) v okviru Coca-Cola Cupa, rokomet (dekleta in fantje) ter med dvema ognjema v okviru Telemachovega dne športa. Tako pričakujemo otroke iz osnovnih šol in občin iz Ljubljane, Maribora, Kidričevega, Radovljice, Hrastnika, Slovenj Gradca, Tolmina, Kočevja, Škofje Loke, Krškega, Pirana, Jesenic, Kopra, Grosupljega, Kranja, Nove Gorice, Novega mesta in Ptuja.





Podrobnosti tekmovanj:

- Rokomet: V ženski konkurenci se bodo pomerile ekipe RK Sevnica, RK Olimpija, ŽRK Mlinotest Ajdovščina, ŠD Jadran Bluemarine Hrpelje - Kozina, RK Krim Mercator in ŽRK Krka Novo mesto. V moški konkurenci pa se bodo pomerile ekipe RD LL Grosist Slovana, RK Jeruzalem Ormož in RK Sviš Ivančna Gorica. - Tek na 60 metrov: Najhitrejši otroci iz občin po vsej Sloveniji bodo pokazali svoje spretnosti in hitrost. - Med dvema ognjema: Najboljše ekipe iz osnovnih šol se bodo borile za naslov prvaka Plazma športnih iger mladih. - Nogomet: Najboljše ekipe iz Coca-Cola Cup turnirja v starostnih skupinah U16 in U11 se bodo borile za zmago. Sodelujoče ekipe v moški kategoriji 2008 in mlajši so NK Aluminij, NK Jesenice, NK Škofja Loka, NK Šmartno Ljubljana, NK Trebnje, NK Vrhnika in NK Krka, v kategoriji 2013 in mlajši NK Krka, NK Sava Kranj, NK Vrhnika, NK Triglav, NK Šenčur, NK Slovan in NK Domžale. V kategoriji deklice 2008 in mlajše bodo nastopale, ŽNK Mura Nona, ŽNK Aluminij, ŽNK Primorje, ŽNK Krim RollJet.