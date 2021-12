Finale sezone formule 1 v Abu Dabiju do 2030

Finale svetovnega prvenstva v formuli 1 bo v Abu Dabiju ostal vsaj do leta 2030. Organizatorji v Združenih arabskih emiratih so ob robu letošnjega razburljivega dvoboja za naslov prvaka med izzivalcem Maxom Verstappnom in prvakom Lewisom Hamiltonom podpisali novo pogodbo do konca desetletja.

icon-expand Max Verstappen in Lewis Hamilton bijeta ogorčen boj za naslov prvaka. FOTO: AP Prvak za sezono 2021 bo znan konec tedna. Pred zadnjo postajo sta Max Verstappen in Lewis Hamilton po točkah izenačena (369,5), strasti, tako tiste pri neposrednih udeležencih kot pri navijačih, pa so po minuli dirki v Džedi razgrete še močneje kot prej. V manjši prednosti je sicer Verstappen, ker ima več zmag to sezono (devet, Hamilton pa osem), in če bosta tudi po Abu Dabiju tekmeca ostala pri enakem številu točk, bo prvak prvič v karieri postal Nizozemec. A ta scenarij bi se lahko uresničil le v enem primeru – če bi dirkača odstopila ali pa se zaletela in oba predčasno končala dirko brez točk. Hamilton, ki je dobil dirko v Džedi in prišel do 103. zmage v karieri, bi si s 104. zagotovil tudi rekordni osmi naslov prvaka; doslej je v zgodovinskih statistikah s sedmimi izenačen z Nemcem Michaelom Schumacherjem. Dirkališče v Abu Dabiju je na koledarju dirk F1 vse od leta 2009.