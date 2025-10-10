Svetli način
Drugi športi

'Finale v Parizu proti Nadalu? Najhujša izkušnja moje kariere'

Pariz, 10. 10. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 1 uro

Nekdanji avstrijski tenisač Dominic Thiem je bil na vrhuncu svoje kariere na tretjem mestu ATP lestvice, leta 2020 pa je v ZDA uspel osvojiti svoj edini turnir za grand slam. Trikrat se mu je uspelo prebiti do finala, dvakrat na Roland Garrosu, kjer mu je v obeh primerih načrte prekrižal kralj peska Rafael Nadal.

Dominic Thiem
Dominic Thiem FOTO: AP

V francoski prestolnici se je Dominic Thiem v finale prvič uvrstil leta 2018. In kako so tam finali v zadnjih 20 letih po navadi izgledali? "Prvak iz let 2005, 2006, 2007, 2008 ...," so bile besede napovedovalca pred skorajda vsakoletnim prihodom Rafaela Nadala, ki so še pred začetkom dvoboja poskrbele za evforijo gledalcev na tribunah, ki so bile zmeraj na strani španskega zvezdnika. "Biti nasprotnik Nadala v Parizu je res zahtevno. Ko poslušaš navijače, se ti že pred obračunom zdi, da si izgubil. Najhujša izkušnja moje kariere," je povedal Thiem.

Dominic Thiem in Rafael Nadal
Dominic Thiem in Rafael Nadal FOTO: Profimedia

Leta 2018 je Nadal Thiema premagal s 3:0 (6:4, 6:3, 6:2), leta 2019 pa s 3:1 (6:3, 5:7, 6:1, 6:1). "Prvič sem vedel, da moj čas še ni napočil. Nisem bil povsem zdrav, on pa je do takrat že imel 10 naslovov v Parizu. Naslednje leto se mi je zdelo, da imava enake možnosti za zmago. Prepričan sem bil, da mi lahko uspe. Igral sem zelo dobro, on pa je impresivno dvignil letvico. Bilo je neverjetno," se finalnih dvobojev proti Nadalu spominja 32-letni Thiem.

Avstrijec je pred enim letom končal profesionalno kariero. "Vsi so mi rekli, da se moram z nečem zamotiti, in to sem tudi storil. V torek sem odigral zadnji dvoboj, v sredo sem že imel nove načrte za prihodnost. Začel sem si zastavljati cilje na novih področjih, saj se je do takrat moje celo življenje vrtelo okrog tenisa. To mi je pomagalo, da po upokojitvi nisem zapadel v krizo," je še za podkast Business of Sport dejal upokojeni avstrijski tenisač.

