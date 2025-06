'Finale želimo zaključiti v Velenju'

Slovanovci so pred nekaj meseci osvojili pokal. Zdaj so le še zmago oddaljeni od naslova prvaka.

Osredotočenost na drugo tekmo finala državnega prvenstva je popolna. Rokometaši RD LL Grosist Slovan si želijo zaključiti finalno serijo državnega prvenstva v Velenju in tako osvojiti naslov slovenskega prvaka. Kaj bo ključ? Leon Ljevar odgovarja. "Mislim, da smo na prvi tekmi pokazali odločnost in odlično pripravljenost. Prepričan sem, da bomo to ponovili tudi na drugi tekmi. Igrati moramo močno obrambo in doseči čim več zadetkov iz polprotinapada in protinapada. Finale želimo zaključiti v sredo v Velenju," za uradno spletno stran kluba pravi levi zunanji Leon Ljevar, ki se s soigralci sicer zaveda, da bo v Velenju zaradi tujega terena še težje, kakor je bilo na Kodeljevem.