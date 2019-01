Đoković nadigral Nadala za rekordno sedmo lovoriko v Melbournu

Tako Novak Đoković kot Rafael Nadal sta na OP Avstralije v Melbournu na poti do finala pokazala vrhunsko formo, Španec do finala sploh ni izgubil niza, Srb pa le dva. Đoković je v finalu potrdil, da je najboljši igralec tenisa ta trenutek in zaslužena številka 1 na ATP lestvici. Finale je odigral praktično brez napake in tokrat mu razglašeni Nadal ni bil kos. Srb je kontroliral potek dvoboja od začetka do konca in se zasluženo veselil velike zmage z gladkih 3 : 0 v nizih.

V prvem nizu, ki se je končal po 36 minutah, je šlo po Đokovićevih načrtih. Enkrat je odvzel servis tekmecu (za vodstvo z 2 : 0) in nato z zanesljivo igro dobil uvodni del finala s 6 : 3. Drugi niz je imel podoben scenarij, srbski igralec je imel vajeti zanesljivo v svojih rokah in je dobil tudi drugi niz (6 : 2). Dvakrat je odvzel servis tekmecu (za vodstvo s 3 : 2 v peti igri in nato v sedmi igri za 5 : 2, nato je niz zaključil z igro na svoj servis. Drugi niz je trajal 39 minut in Đoković je bil na zanesljivi poti do zmage, Nadal tokrat ni bil dovolj razpoložen za igro. Tudi v tretjem nizu je Đokoviću uspel "break" za vodstvo z 2 : 1, nato pa je imel Nadal "break" priložnost v šesti igri, a je prvopostavljeni igralec priložnost ubranil in povedel s 4 : 2 in na koncu dobil dvoboj s 6 : 3, potem ko je dobil še eno igro na Nadalov servis in izkoristil drugo žogico za zmago. Zadnji je trajal 49 minut, celoten dvoboj pa dobri dve uri.