Danska v finalu rokometnega EP

Danske rokometašice so si po zmagi nad Črnogorkami prve priigrale najbolj prestižno tekmo v Stožicah. V nedeljo bodo proti zmagovalkam drugega polfinalnega dvoboja med Francozinjami in Norvežankami naskakovale svojo četrto zlato kolajno na celinskih tekmovanjih. Pred tem so zmagale v Nemčiji 1994 ter na dveh domačih evropskih prvenstvih v letih 1996 in 2002, na finalnem obračunu na Madžarskem 2004 pa so v finalu morale priznati premoč Norvežankam. Igralke iz Hamletove dežele so le v uvodih prvega in drugega polčasa imele težave s Črnogorkami. V prvi polovici tekme so pri zaostanku 3:6 nato povsem zagospodarile na igrišču in se na veliki odmor odpravile s prednostjo štirih golov (14:10).