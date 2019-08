Finalist OP ZDA iz 2017 odpovedal letošnji nastop

Triintridesetletnega Andersona bo zamenjal Italijan Paolo Lorenzi. Anderson, sicer 17. igralec sveta, je leta 2018 zaigral tudi v finalu Wimbledona, letos pa ga pestijo poškodbe in zato ni veliko igral. Nazadnje je na igrišče stopil v začetku julija.

OP ZDA se bo začelo v ponedeljek, ko bo kot prva izmed treh slovenskih predstavnikov v posamični konkurenci na igrišče v New Yorku stopila tudi Tamara Zidanšek.

Magda Linette in Herbert Hurkacz zmagovalca zadnjih turnirjev pred US Open

Poljaka Magda Linette in Herbert Hurkacz sta zmagovalca zadnjih teniških turnirjev pred zadnjim turnirjem za veliki slam v sezoni, odprtim prvenstvom Združenih držav Amerike v New Yorku. Linettejeva je v Bronxu, na turnirju WTA, osvojila svoj prvi naslov v karieri. Tudi Hurkaccz je na turnirju ATP v Winston-Salemu osvojil premierni karierni naslov.

Dvaindvajsetletni Poljak Hurkacz je v finalu turnirja ATP v Winston-Salemu z nagradnim skladom 718.000 dolarjev premagal Francoza Benoita Paireja s 6:3, 3:6, 6:3. Sedemindvajset let stara Magda Linette pa je v finalu turnirja WTA z nagradnim skladom 250.000 dolarjev v newyorškem Bronxu v treh nizih odpravila Italijanko Camilo Giorgi s 5:7, 7:5, 6:4 za svoj prvi karierni naslov na turnirjih WTA z nagradnim skladom četrt milijona dolarjev.

ATP, Winston-Salem, finale:

Hubert Hurkacz (Pol/3) - Benoit Paire (Fra/1) 6:3, 3:6, 6:3;

WTA, New York (Bronx), finale:

Magda Linette (Pol) - Camila Giorgi (Ita) 5:7, 7:5, 6:4.