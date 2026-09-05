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Finalistka Wimbledona Muchova izpadla, Alcaraz vse bolj ostri formo

New York, 05. 09. 2026 08.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.J.
Karolina Muchova

Čehinja Karolina Muchova, finalistka nedavnega teniškega turnirja v Wimbledonu, je na odprtem prvenstvu ZDA nastope končala v tretjem krogu. Sedma nosilka je izpadla proti Američanki Emmi Navarro. Poslovila se je tudi deveta nosilka, Ukrajinka Elina Svitolina. Med moškimi so napredovali vsi favoriti. V New Yorku je sanje Muchove končala 27. nosilka Navarro, ki je zmagala s 6:3, 7:5.

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Češka igralka Karolina Muchova se je na prejšnjih treh izvedbah turnirja v New Yorku uvrstila vsaj v četrtfinale, v letih 2023 in 2024 pa celo v polfinale. Navarro pa se to sezono vrača po težavah s ščitnico. "Urnik teniškega turnirja je dolg in zahteva veliko energije," je po zmagi dejala Emma Navarro in dodala: "Spoznala sem, da je izjemno pomembno najprej poskrbeti zase in šele nato razmišljati o tenisu."

Karolina Muchova
Karolina Muchova
FOTO: AP

Navarro se bo v osmini finala pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko, ki je presenetljivo izločila deveto nosilko Elino Svitolino. Kalinska je slavila po treh nizih s 6:3, 2:6 in 6:3, tekma pa se je končala z znanim prizorom med ruskimi in ukrajinskimi igralci, saj si igralki ob mreži nista segli v roke. Z zmago se je Kalinska prvič v karieri uvrstila v drugi teden turnirja za grand slam v ZDA. Po tekmi je dejala, da jo je zmaga presenetila, saj je bil dvoboj zelo izenačen.

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"Še vedno sem pod vtisom velikega boja. To je zame zelo lepa zmaga. Tekma je bila zelo tesna. Zdi se mi, da je bilo vse do zadnje točke zelo napeto in da se je tehtnica nagibala zdaj na eno, zdaj na drugo stran," je po zmagi povedala 27-letna Rusinja.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

Pri moških so napredovali vsi favoriti. Carlos Alcaraz, branilec naslova, ki zaradi poškodbe zapestja na turneji ATP ni igral vse od sredine aprila, je iz tekme v tekmo bolj samozavesten. "Mislim, da je bil današnji ritem igre zelo visok. Način, kako je tekmec igral, je bil neverjeten," je dejal Španec po gladki zmagi nad Kitajcem Wu Yibingom.

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"Igral sem agresivno in pametno v najtežjih trenutkih, kar me zelo veseli. Vse sem opravil dobro. Lahko bi bilo še bolje, a sem ponosen na današnjo predstavo," je nadaljeval v pogovoru na igrišču. "Če sem iskren, sem v boljšem stanju, kot sem pričakoval. Mislil sem, da bom po prvi tekmi povsem izčrpan, a okrevam zelo dobro. Trenutno je moja raven igre res visoka," je zadovoljen Alcaraz, ki se bo v osmini finala pomeril z Američanom Tommyjem Paulom.

Razlagalnik

Turnirji za grand slam predstavljajo štiri najpomembnejše in najbolj prestižne teniške turnirje na svetu, ki se odvijajo v eni koledarski sezoni. To so Odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), Odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Wimbledon in Odprto prvenstvo ZDA (US Open). Ti turnirji so znani po tem, da prinašajo največje število točk za svetovno lestvico, najvišje denarne nagrade in največjo medijsko pozornost, saj na njih tekmujejo najboljši igralci in igralke sveta.

Carlos Alcaraz je španski teniški igralec, ki se je hitro povzpel na vrh svetovne teniške lestvice in postal eden najmlajših igralcev v zgodovini, ki je zasedel prvo mesto na lestvici ATP. Znan je po svojem izjemno dinamičnem in agresivnem slogu igre, odlični fizični pripravljenosti ter sposobnosti igranja na vseh podlagah. S svojimi zmagami na turnirjih za grand slam je dokazal, da je sposoben dominirati v moški konkurenci in nadaljevati zapuščino največjih teniških legend.

Izraz 'nosilec' se nanaša na najboljše igralce na turnirski lestvici, ki so razvrščeni na podlagi njihovega trenutnega svetovnega ranga. Sistem nosilcev je zasnovan tako, da preprečuje, da bi se najboljši igralci med seboj pomerili že v začetnih krogih turnirja. S tem se zagotovi, da se favoriti turnirja med seboj srečajo šele v kasnejših fazah, kar poveča kakovost in zanimivost zaključnih bojev za naslov zmagovalca.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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