Finalistka Wimbledona Muchova izpadla, Alcaraz vse bolj ostri formo

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Češka igralka Karolina Muchova se je na prejšnjih treh izvedbah turnirja v New Yorku uvrstila vsaj v četrtfinale, v letih 2023 in 2024 pa celo v polfinale. Navarro pa se to sezono vrača po težavah s ščitnico. "Urnik teniškega turnirja je dolg in zahteva veliko energije," je po zmagi dejala Emma Navarro in dodala: "Spoznala sem, da je izjemno pomembno najprej poskrbeti zase in šele nato razmišljati o tenisu."

Karolina Muchova FOTO: AP

Navarro se bo v osmini finala pomerila z Rusinjo Ano Kalinsko, ki je presenetljivo izločila deveto nosilko Elino Svitolino. Kalinska je slavila po treh nizih s 6:3, 2:6 in 6:3, tekma pa se je končala z znanim prizorom med ruskimi in ukrajinskimi igralci, saj si igralki ob mreži nista segli v roke. Z zmago se je Kalinska prvič v karieri uvrstila v drugi teden turnirja za grand slam v ZDA. Po tekmi je dejala, da jo je zmaga presenetila, saj je bil dvoboj zelo izenačen.

"Še vedno sem pod vtisom velikega boja. To je zame zelo lepa zmaga. Tekma je bila zelo tesna. Zdi se mi, da je bilo vse do zadnje točke zelo napeto in da se je tehtnica nagibala zdaj na eno, zdaj na drugo stran," je po zmagi povedala 27-letna Rusinja.

Carlos Alcaraz FOTO: AP

Pri moških so napredovali vsi favoriti. Carlos Alcaraz, branilec naslova, ki zaradi poškodbe zapestja na turneji ATP ni igral vse od sredine aprila, je iz tekme v tekmo bolj samozavesten. "Mislim, da je bil današnji ritem igre zelo visok. Način, kako je tekmec igral, je bil neverjeten," je dejal Španec po gladki zmagi nad Kitajcem Wu Yibingom.

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"Igral sem agresivno in pametno v najtežjih trenutkih, kar me zelo veseli. Vse sem opravil dobro. Lahko bi bilo še bolje, a sem ponosen na današnjo predstavo," je nadaljeval v pogovoru na igrišču. "Če sem iskren, sem v boljšem stanju, kot sem pričakoval. Mislil sem, da bom po prvi tekmi povsem izčrpan, a okrevam zelo dobro. Trenutno je moja raven igre res visoka," je zadovoljen Alcaraz, ki se bo v osmini finala pomeril z Američanom Tommyjem Paulom.