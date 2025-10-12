Finalni dvoboj bratrancev v Šanghaju dobil 204. igralec sveta

Šport pogosto piše lepe zgodbe in ena teh se je odvila na teniškem turnirju serije Masters v Šanghaju. Valentin Vacherot si je mesto na turnirju priboril skozi kvalifikacije, na poti do zgodovinskega finala pa naletel na številne zahtevne ovire. V drugem krogu je izločil 17. igralca sveta Alexandra Bublika , v četrtfinalu 11. na lestvici ATP Holgerja Runeja , v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov pa najuspešnejšega tenisača v zgodovini Novaka Đokovića .

Istočasno je na drugi strani žreba odlične predstave nizal njegov bratranec Arthur Rinderknech, ki na svetovni lestvici zaseda 54. mesto. Ta je v tretjem krogu izločil 3. igralca sveta Alexandra Zvereva, v polfinalu pa za družinski obračun v finalu še odličnega Daniila Medvedeva.

Favorizirani Rinderknech je v finalu dobil prvi niz, štiri leta mlajši bratranec pa je v nadaljevanju dominiral, spisal zgodovino in do svojega prvega ATP naslova prišel z zmago z 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).

"To, kar se je zgodilo, je neverjetno. Nimam pojma, kaj se trenutno dogaja. Zaradi svojih nastopov v zadnjih dveh tednih sem zelo srečen. Običajno je v finalu zmeraj en poraženec, ampak mislim, da sta tokrat zmagovalca dva. Oziroma ena družina, ki je zmagala," je po zmagi povedal 26-letni Monačan, ki je postal najnižje rangiran zmagovalec v zgodovini turnirjev ATP Masters 1000.