Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Finalni dvoboj bratrancev v Šanghaju dobil 204. igralec sveta

Šanghaj, 12. 10. 2025 14.45 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
0

Valentin Vacherot je zmagovalec turnirja serije Masters v Šanghaju. Kvalifikant in 204. igralec na svetovni lestvici ATP, ki je v polfinalu izločil Novaka Đokovića, je v finalu zaigral proti svojemu bratrancu Arthurju Rinderknechu in slavil z 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).

Valentin Vacherot
Valentin Vacherot FOTO: AP

Šport pogosto piše lepe zgodbe in ena teh se je odvila na teniškem turnirju serije Masters v Šanghaju. Valentin Vacherot si je mesto na turnirju priboril skozi kvalifikacije, na poti do zgodovinskega finala pa naletel na številne zahtevne ovire. V drugem krogu je izločil 17. igralca sveta Alexandra Bublika, v četrtfinalu 11. na lestvici ATP Holgerja Runeja, v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 7,9 milijona evrov pa najuspešnejšega tenisača v zgodovini Novaka Đokovića.

Valentin Vacherot in Arthur Rinderknech
Valentin Vacherot in Arthur Rinderknech FOTO: AP

Istočasno je na drugi strani žreba odlične predstave nizal njegov bratranec Arthur Rinderknech, ki na svetovni lestvici zaseda 54. mesto. Ta je v tretjem krogu izločil 3. igralca sveta Alexandra Zvereva, v polfinalu pa za družinski obračun v finalu še odličnega Daniila Medvedeva.

Favorizirani Rinderknech je v finalu dobil prvi niz, štiri leta mlajši bratranec pa je v nadaljevanju dominiral, spisal zgodovino in do svojega prvega ATP naslova prišel z zmago z 2:1 (4:6, 6:3, 6:3).

"To, kar se je zgodilo, je neverjetno. Nimam pojma, kaj se trenutno dogaja. Zaradi svojih nastopov v zadnjih dveh tednih sem zelo srečen. Običajno je v finalu zmeraj en poraženec, ampak mislim, da sta tokrat zmagovalca dva. Oziroma ena družina, ki je zmagala," je po zmagi povedal 26-letni Monačan, ki je postal najnižje rangiran zmagovalec v zgodovini turnirjev ATP Masters 1000.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
tenis šanghaj Valentin Vacherot Arthur Rinderknech
Naslednji članek

Pravkar na VOYO: Bulega bo skušal odložiti slavje Razgatliogluja

Naslednji članek

Tržaška Arca s pomočjo taktike Čopija prva na Barkovljanki

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286