Finalni turnir Lige prvakov s petimi Slovenci

Zaključeni so četrtfinalni boji v evropski rokometni Ligi prvakov. V seštevku dveh tekem si je nastop na finalnem turnirju zagotovilo vseh pet Slovencev, ki so se uvrstili v končnico. V Kölnu bodo 18. in 19. junija zaigrali Gašper Marguč in Blaž Blagotinšek v dresu madžarskega prvaka Veszprema, Blaž Janc in Domen Makuc s špansko Barcelono ter Miha Zarabec, član nemškega Kiela.

icon-expand Miha Zarabec FOTO: Damjan Žibert Najtežjo pot mesta med najboljšo četverico je imel Miha Zarabec, ki je bil v skupnem seštevku s Kielom le za gol boljši od francoskega PSG-ja (63:62). Nemški prvaki so v Parizu remizirali (30:30), doma pa zmagali s 33:32. Slovenski organizator igre je na prvi tekmi prispeval tri gole, na povratni pa bil s štirimi zadetki četrti najboljši strelec svoje ekipe. Svoja dosežka je obakrat začinil z izjemnimi asistencami do soigralcev. Ob napredovanju Veszprema je imel eno glavnih besed Gašper Marguč, ki je svojo zasedbo na prvi tekmi s sedmimi zadetki vodil do zmage s 36:29, ta pa jim je omogočala mirno pot na gostovanje, kjer si je lahko proti Aalborgu privoščila tudi manjši poraz (35:37). Na Danskem je desnokrilni slovenski reprezentant dosegel pet golov. Na povratni tekmi je edini gol v četrtfinalnem nizu dosegel tudi Blaž Blagotinšek. Skupne zmage s 60:53 se je razveselila tudi Barcelona, ki je izločila Flansburg. Katalonski klub je na prvi tekmi v Nemčiji zmagal s 33:29, na povratni pa s 27:24. Blaž Janc je k napredovanju prispeval pet zadetkov, Domen Makuc pa dva.