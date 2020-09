Koliko je na dirki po Franciji vredna rumena majica in koliko so ostale

Organizatorji Toura so letos za nagrade kolesarjem skupno namenili slabe tri milijone evrov (2.293.000 evrov). Več kot šestino vsega sklada pa bo pripadlo tistemu, ki bo na Elizejske poljane prikolesaril v rumenem. Drugi v skupnem seštevku bo prejel 200 tisoč evrov, tretji pa še polovico manj. Nagrada za mesto v skupni razvrstitvi se niža vse do 20. mesta, za katerega so organizatorji namenili tisoč evrov. Enako bodo zaslužili tudi vsi ostali, ki jim bo uspelo zaključiti Tour.

Tadej Pogačar je trenutno drugi v skupnem seštevku, slavil pa je na dveh posameznih preizkušnjah, zaradi česar je prejel dodatnih 22 tisočakov. Vsaka etapna zmaga je namreč vredna 11 tisoč evrov, medtem ko drugo- in tretjeuvrščena prejmeta 5.500 oziroma 2.800 evrov. Organizatorji sicer vsako etapo med prvih 20 kolesarjev razdelijo 28.650 evrov, kar na 21 preizkušnjah znese dobrih 600 tisočakov.

Zelena in pikčasta majica z isto finančno vrednostjo

V boju za zeleno majico, ki pripade najboljšemu sprinterju, za zdaj najbolje kaže Samu Bennettu. Če mu jo bo uspelo pripeljati do Pariza, bo bogatejši za 25 tisočakov. Drugi v tej razvrstitvi jih bo prejel 15, tretji pa deset. O dobitniku zelene poleg ciljnih sprintov odločajo tudi leteči, ki so prav tako finančno nagrajeni. Najhitrejši na njih zasluži po 1.500 evrov, drugi tisoč, tretji pa 500. Nosilec zelene majice vsak dan prejme še dodatnih 300 evrov, skupno pa organizatorji za "zeleni" boj namenijo 131 tisočakov.

Identične kot za zeleno so nagrade v razvrstitvi za pikčasto majico, ki se jo podeljuje najboljšim na gorskih ciljih, edina razlika je ta, da se finančne nagrade razlikujejo glede na kategorijo gorskega cilja. Najtežji cilji ekstra kategorije najhitrejšemu navržejo 800 evrov, prvi zasledovalec dobi 450, skupno tretji pa 300.

Najboljši na vzponih prve kategorije zaslužijo dodatnih 650 evrov, drugokategorizirani vzponi so "težki" 500 evrov, medtem ko za tretjo in četrto kategorijo zmagovalci prejmejo 300 oziroma 200 evrov. Vsak dan, preživet v pikčastem, je vreden dodatnih 300 evrov.

Končna razvrstitev za zeleno in pikčasto majico Finančna nagrada (v evrih) 1. 25.000 2. 15.000 3. 10.000 4. 4.000 5. 3.500 6. 3.000 7. 2.500 8. 2.000

Mladeniči prejmejo malenkost manj

Pogačar je že večkrat poudaril, da ga zanima zgolj in samo rumena majica, če pa mu to ne bo uspelo, mu bo skoraj zagotovo pripadla bela majica za najboljšega mladega kolesarja. Ta je sicer vredna pet tisočakov manj od zelene in pikčaste, drugi in tretji v tem seštevku pa bosta na koncu zaslužila 15 oziroma deset tisoč evrov. Vsako etapo najbolje uvrščeni kolesar, ki še ni dopolnil 25 let, zasluži 500 evrov. Kolesar, ki na etapi nosi belo majico, pa dobi 300 evrov. Pogačar jo bo v torek nosil sedmič, vse bolj verjetno pa je, da jo bo obdržal vse do konca.

Poleg štirih majic, ki se podeljuje v že omenjenih kategorijah, obstaja tudi ekipna razvrstitev, v kateri za zdaj vodi španski Movistar. Upoštevani pa so časi treh najboljših posameznikov določene ekipe na določeni etapi. Končni zmagovalec v konkurenci moštev zasluži 50 tisočakov, drugo mesto je vredno 30, tretje pa 20 tisoč evrov. Trenutno vodilne v tej konkurenci boste prepoznali po tem, da na dresih nosijo črne številke na rumenem ozadju.

Najbolj borbeni in ekipni duh v karavani

Po vsaki etapi, razen kronometru in zadnje po Elizejskih poljanah, organizatorji najbolj borbenemu kolesarju dneva dodelijo posebno rdečo številko, ki jo nato nosi dan kasneje in za katero prejme dodatna dva tisočaka. Po zadnji etapi vodilni možje Toura določijo še "super combatifa". To je nagrada, ki jo dobi najbolj borbeni posameznik na celotni dirki, vredna pa je 20 tisoč evrov.

Treba pa je vedeti tudi, da se zaslužene vsote, ki jih posamezniki prejmejo na račun nagrad, na koncu dirke (ali sezone, odvisno od ekipe) razdelijo med vse člane ekipe. Koliko dobijo posamezniki, ki v resnici niso prikolesarili nagrad, denimo ostali člani Jumbo-Visme, če bo Roglič dobil Tour, je prav tako odvisno od dogovora. Poleg tega gre sedem odstotkov celotnega nagradnega sklada Zvezi profesionalnih kolesarjev (CPA), še nekoliko večji delež pa običajno prejme ekipno osebje.