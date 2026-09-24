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Italijani na kolenih: finski odbojkarji pripravili prvovrstno senzacijo

Torino, 24. 09. 2026 01.17 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
R.S. STA
Finska

Finski odbojkarji so zadnji polfinalisti evropskega prvenstva v Italiji, Bolgariji, Romuniji in na Finskem. Sogostitelji so v italijanskem Torinu šokirali Italijane, ene od favoritov za končno slavje, in jih ugnali s 3:2 v nizih. V polfinalu se bodo merili s Francijo, drugi polfinalni par je Slovenija – Poljska.

Azzurri, petkratni svetovni in sedemkratni evropski prvaki, so bili edina reprezentanca, ki je skupinski del tega EP končala brezhibno s petimi zmagami. V osmini finala so varovanci Ferdinanda De Giorgija s 3:0 odpravili Dance. A tudi Finci, ki so z uvrstitvijo v četrtfinale prišli do najboljše uvrstitve po letu 2013, so v skupini C v domačem Tampereju zelo dobro igrali, izgubili so le z Estonijo v petih nizih. V osmini finala so v petih nizih izločili Grke.

Vseeno nihče ni pričakoval, da bodo varovanci Ollija Kunnarija v četrtfinalu tako zelo namučili Italijane, po Sloveniji so druga ekipa na letošnjem prvenstvu, ki je azzurre pripeljala do petih nizov, kaj šele, da jih bodo na koncu pred domačim občinstvom v torinski Palaveli tudi premagali. Finska je namreč pred dvobojem bila šele 16. reprezentanca sveta, Italija pa druga na svetu.

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V prvem nizu so Italijani vseskozi nadzorovali potek, Finci so sicer bili blizu, a končnico odigrali precej slabše. V drugem so Finci sprva vodili, a so Italijani prešli v vodstvo ob koncu niza in kazalo je na nov dobljeni niz, preden so se Finci izvlekli v podaljšani igri in izenačili. Na krilih dobljenega niza so Finci v tretjem prevladovali in Italijane, ki so danes slabo sprejemali, pustili pri le 16 točkah.

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Tudi v četrtem so gostitelje še nekaj časa ogrožali, a so v končnici niza Italijani, ko jim je voda tekla v grlo, le dali v višjo prestavo in suvereno dvoboj popeljali v odločilni peti niz. V petem so spet dolgo vodili, vendar so Finci izenačili na 12:12 in nato povedli 13:12. Zatem so prišli še do zaključne žoge, ki so jo z avtom Yurija Romana tudi izkoristili za eno največjih presenečenj zadnjega obdobja.

Za finske odbojkarje je to izenačitev največjega uspeha v zgodovini EP. Doslej so enkrat igrali v polfinalu leta 2007, ko so na koncu osvojili četrto mesto. Pri Fincih je z 28 točkami blestel Joonas Jokela, 22 jih je dodal Luka Marttila. Za Italijo je 20 točk vpisal Romano.

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Zmaga Finske sicer tudi pomeni, da se ne bosta ponovila polfinala izpred treh let. Francozi, ki so takrat končali na četrtem mestu, se bodo nepričakovano pomerili s Finci. Drugi polfinalni par je enak kot na EP 2023, vnovič se bodo pomerili Slovenci in Poljaki. Branilci naslova so že v torkovem četrtfinalu s 3:0 premagali Nemce, slovenski odbojkarji pa so danes s 3:1 izločili Belgijce.

Polfinalni tekmi bosta v petek. Finale in tekma za tretje mesto bosta v soboto, vse štiri tekme pa bodo potekale v milanski dvorani Unipol Forum.

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odbojka evropsko prvenstvo finska italija četrtfinale

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