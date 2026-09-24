Italijani na kolenih: finski odbojkarji pripravili prvovrstno senzacijo

Azzurri, petkratni svetovni in sedemkratni evropski prvaki, so bili edina reprezentanca, ki je skupinski del tega EP končala brezhibno s petimi zmagami. V osmini finala so varovanci Ferdinanda De Giorgija s 3:0 odpravili Dance. A tudi Finci, ki so z uvrstitvijo v četrtfinale prišli do najboljše uvrstitve po letu 2013, so v skupini C v domačem Tampereju zelo dobro igrali, izgubili so le z Estonijo v petih nizih. V osmini finala so v petih nizih izločili Grke. Vseeno nihče ni pričakoval, da bodo varovanci Ollija Kunnarija v četrtfinalu tako zelo namučili Italijane, po Sloveniji so druga ekipa na letošnjem prvenstvu, ki je azzurre pripeljala do petih nizov, kaj šele, da jih bodo na koncu pred domačim občinstvom v torinski Palaveli tudi premagali. Finska je namreč pred dvobojem bila šele 16. reprezentanca sveta, Italija pa druga na svetu.

V prvem nizu so Italijani vseskozi nadzorovali potek, Finci so sicer bili blizu, a končnico odigrali precej slabše. V drugem so Finci sprva vodili, a so Italijani prešli v vodstvo ob koncu niza in kazalo je na nov dobljeni niz, preden so se Finci izvlekli v podaljšani igri in izenačili. Na krilih dobljenega niza so Finci v tretjem prevladovali in Italijane, ki so danes slabo sprejemali, pustili pri le 16 točkah.

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Tudi v četrtem so gostitelje še nekaj časa ogrožali, a so v končnici niza Italijani, ko jim je voda tekla v grlo, le dali v višjo prestavo in suvereno dvoboj popeljali v odločilni peti niz. V petem so spet dolgo vodili, vendar so Finci izenačili na 12:12 in nato povedli 13:12. Zatem so prišli še do zaključne žoge, ki so jo z avtom Yurija Romana tudi izkoristili za eno največjih presenečenj zadnjega obdobja. Za finske odbojkarje je to izenačitev največjega uspeha v zgodovini EP. Doslej so enkrat igrali v polfinalu leta 2007, ko so na koncu osvojili četrto mesto. Pri Fincih je z 28 točkami blestel Joonas Jokela, 22 jih je dodal Luka Marttila. Za Italijo je 20 točk vpisal Romano.

Zmaga Finske sicer tudi pomeni, da se ne bosta ponovila polfinala izpred treh let. Francozi, ki so takrat končali na četrtem mestu, se bodo nepričakovano pomerili s Finci. Drugi polfinalni par je enak kot na EP 2023, vnovič se bodo pomerili Slovenci in Poljaki. Branilci naslova so že v torkovem četrtfinalu s 3:0 premagali Nemce, slovenski odbojkarji pa so danes s 3:1 izločili Belgijce. Polfinalni tekmi bosta v petek. Finale in tekma za tretje mesto bosta v soboto, vse štiri tekme pa bodo potekale v milanski dvorani Unipol Forum.