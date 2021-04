Finski reli na sporedu šele jeseni

Finski reli sicer tradicionalno poteka sredi poletja, dirka v okolici Jyväskyläja pa je vselej magnet za gledalce in predstavlja enega od vrhuncev sezone. Po prvotno predvidenem koledarju SP bi morala biti na sporedu med 29. julijem in 1. avgustom, zdaj so jo zamaknili za dva meseca. Vodja relijaKai Tarkiainenje za spletno stran SP v reliju dejal, da je časovni premik nastal zaradi morebitnega sproščanja ukrepov, na Finskem so namreč športne prireditve za gledalce zaprte še do poletja.

"Za razliko od arktičnega relija Finska, ki smo ga februarja pripravili zelo na hitro, je reli po Finski namenjen predvsem gledalcem. Potrebujemo navijače, da bi bil reli takšen, kot mora biti. Nimamo sicer nobenih zagotovil, da bo to oktobra mogoče, a upanje bo s cepljenjem vse večje," je dejal Tarkainen.

V letošnji sezoni je za zdaj na koledarju predvidenih 12 dirk, naslednja pa bo ta konec tedna na Hrvaškem, kjer bodo prvič pripravili dirko na tej ravni.