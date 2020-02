Flensburg boljši od Celja, ki bo moralo na napredovanje počakati do nedelje

Celjani so na sever Nemčije odpotovali z željo, da osvojijo vsaj točko, ki bi pomenila njihov prvi preboj v izločilne boje lige prvakov po letu 2014. Nekaj upov jim je dajala tudi prva medsebojna tekma, ki jo je Flensburg z nekaj sreče dobil s 25:24.

A tokrat so doživeli nov poraz. Tudi po njem so izbranciTomaža Ocvirka v skupini A po zadnjem krogu tega dela tekmovanja sicer na šestem mestu, ki še vodi v želeno osmino finala, a morajo počakati še na razplet nedeljske tekme med PSG in Zagrebom. Slednji bi jih z zmago v Parizu namreč prehitel na lestvici.

Celjani so se v prvem polčasu enakovredno merili z nemškim prvakom, korak so držali tudi po zaslugi vratarja Klemna Ferlina. Sicer so bili skoraj ves čas rahlo v osredju gostitelji, ki so večkrat vodili za dva zadetka, prvič po desetih minutah, ko je zadel za 6:4 Johannes Golla (v enajstih minutah je imel že šest zadetkov v statistiki).

Toda celjski rokometaši so se vedno znova vrnili v igro, izničili zaostanek, a hkrati tudi zavoljo izgubljenih žog vedno nato Nemce spusti rahlo predse. Če je v prvi polovici polčasa njihovo mrežo polnil Golla, jo je ob koncu druge Anders Zachariassen, ki je v 29. minuti s šestmetrske črte zadel za prvo vodstvo Flensburga s tremi zadetki (14:11). Tudi sicer so Celjani kar precej zadetkov prejeli z mesta krožnega napadalca.

Prednost treh golov so nesli tudi v drugi polčas, ki pa so ga začeli brez kaznovanega Soegarda Johannessena. A tega gosti niso znali unovčiti, gostitelji so namreč še povečali prednost (16:12, 17:13). A kot v prvem polčasu se je slovenski predstavnik spet hitro približal, David Razgor je v 36. minuti znižal na 17:16.

Sledilo je obdobje, v katerem so domači igralci vodili z dvema ali tremi goli, toda Celjani se niso vdali. V 48. minuti jeMatic Grošelj poskrbel za novo izenačenje (23:23), a spet se je ponovila stara zgodba, gostitelji so namreč dvominutno celjsko izključitev izkoristili za nov pobeg (26:23).

Ko je novo izgubljeno žogo kaznoval Johannessen z golom za 27:23 v 54. minuti, je bila domača vrsta na pragu zmage, ko pa je ob skoraj deset minut dolgem strelskem celjskem mrku zadel Jens Schöngarth za 28:23 v 57. minuti, pa je bila tekma dokončno odločena.

Pri domačih je bil z osmimi goli najboljši Golla, pri gostih pa sta jih po šest dosegla mladi Tim Cokan in David Razgor.

* Dvorana Flens-Arena, gledalcev 4221, sodnika: Raluy Lopez in Sabroso Ramirez (oba Španija).

* Flensburg-Handewitt: Burić, Glandorf 1, Golla 8, Svan, Wanne 4, Jeppsson 2, Joendal, Steinhauser 2, Heinl, Zachariassen 5, Soegard Johannessen 4, Gottfridsson 1, Bergerud, Schöngarth 2, Jurecki.

* Celje Pivovarna Laško: Šarac 2, Grošelj 5, Poteko, Vujović, Žabić, Ferlin, da Silva 2, Kodrin 1, Horžen, Grebenc 3, Makuc, Leban 1, Novak, Cokan 6, Razgor 6 (3).

* Sedemmetrovke: Flensburg-Handewitt /, Celje Pivovarna Laško 3 (3).

* Izključitve: Flensburg-Handewitt 4, Celje Pivovarna Laško 2 minuti.

* Rdeči karton: /.