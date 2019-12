Flisar tudi tokrat le do četrtfinala, Mahler pokvaril dan domačinom

Mariborčan Filip Flisar se je na petkovo in današnjo tekmo uvrstil z desetim časom kvalifikacij. Tako kot v petek je tudi danes preskočil prvo oviro izločilnih bojev, v osmini finala je premagal vse tekmece (Kanadčana Kevina Druryja, Američana Branta Crossanain Šveda Eliotta Barala). V četrtfinalu pa je začel slabše, se po četrtem mestu na začetku pozneje prebil do tretjega, a je po napaki pred ciljem popustil in ciljno črto prečkal kot zadnji. Zmagal je Francoz Bastien Midol pred Druryjem in Švicarjem Alexom Fivo.

Na koncu je v razburljivem velikem finalu Kristofor Mahlerza las ugnal dva domača aduta, drugi je bil Jean Frederic Chapuis, tretji pa Midol. Švicar Joos Berryje po padcu končal na četrtem mestu. Pri ženskah je slavila Švicarka Fanny Smith, ki je v velikem finalu premagala zmagovalko petkove tekme Švedinjo Sandro Naeslundin Kanadčanki Courteny Hoffoster Indio Sherret.

Sezona smučarskega krosa se bo z naslednjo tekmo svetovnega pokala nadaljevala naslednji teden v avstrijskem Montafonu.