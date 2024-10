Florida uspešno krenila v novo sezono NHL

Branilci naslova v hokejskem tekmovanju za Stanleyjev pokal Florida Panthers so uspešno začeli novo sezono lige NHL. Panterji so v domači dvorani s 6:4 premagali hokejiste Bostona.

Prvo ime tekme na Floridi je bil Sam Bennett z dvema goloma, Sam Reinhart in Evan Rodrigues sta dodala gol in podajo, zadela pa sta tudi Euto Luostarinen in Jonah Gadjovich. Vratar Sergej Bobrovski je zbral 24 obramb. Gostitelji so tekmo odločili v prvi tretjini, ki so jo dobili s 4:1. Za goste iz Massachusettsa so zadeli Pavel Zacha, Charlie McAvoy, Trent Frederic in David Pastrnak.

Uspešni so bili tudi novinci v ligi Utah, ki so s 5:2 odpravili Chicago Blackhawks. Čeprav so gostitelji v Salt Lake Cityju ob polovici vodili s 3:0, je postalo zanimivo v zadnjem delu, ko je Nick Foligno v 45. minuti znižal na 3:2. Dylan Guenther je 42 sekund pred koncem poskrbel, da so gostitelji lažje zadihali, 20 sekund kasneje pa je Lawson Crouse dokončno odločil zmagovalca. Guenther se je na tekmi izkazal z dvema goloma in podajo.

