Flörscheva zapustila bolnišnico: '18. november bo moj drugi rojstni dan'

Nesreča trajnih posledic Sophii Flörsch ne bo pustila, ni pa se še izjasnila, ali bo nadaljevala dirkaško kariero.

"Danes letim domov. Komaj čakam, da spet vidim družino in prijatelje. Še vedno sem vzhičena zaradi številne podpore, ki so mi jo v zadnjih dneh izražali znani in neznani z vsega sveta," je prek družbenih medijev sporočila Nemka, ki si je pri nesreči zlomila vratno vretence.