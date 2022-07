Fognini dvomi v resnost Nadalove poškodbe: Ne verjemite vsemu, kar preberete

Rafael Nadal po srečanju ni mogel zagotoviti, da bo v polfinalu proti Nicku Kyrgiosu lahko zaigral. "Ne vem. Iskreno ne morem jasno odgovoriti, ker jutri, če se zgodi nekaj drugega, bom jaz lažnivec. Nekatere stvari so bolj pomembne od zmage na Wimbledonu, to je moje zdravje," je v svojo fizično stanje podvomil zmagovalec 22 turnirjev za grand slam. Priznal je tudi, da sta ga njegov oče in sestra med srečanjem prosila naj igro predčasno zaključi, a njunim željam ni ugodil. "Rekla sta mi naj predam dvoboj. Poskušal sem. Težko se predam sredi dvoboja. To ni lahko, čeprav sem o tem dolgo razmišljal. To sem nekajkrat v svoji karieri sicer že storil, ampak to sovražim," je razloge za svojo vztrajnost podelil Nadal.