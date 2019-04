Fognini z zmago nad Lajovićem v velikem slogu osvojil Monte Carlo

Dušan Lajovićtokrat ni bil kos razigranemu Fabiju Fogniniju, ki je slavil z 2:0 v nizih, inj sicer 6:3 in 6:4. Najboljši italijanski teniški igralec je tako v velikem slogu osvojil svoj prvi turnir v tem koledarskem letu, skupno devetega v karieri.



A kot je sam priznal ob podelitvi nagrad in pokala, je triumf v Monte Carlu zagotovo njegov največji v dozdajšnji karieri. "Pot do končnega uspeha je bila dolga in trnova. Če se samo spomnim na uvodni krog in mučenju proti ruskemu predstavniku, je ta zmaga velika nagrada za vztrajnost in trud. V finalu sem imel zahtevnega nasprotnika, ki je prav tako odigral odličen turnir v Monte Carlu," je bil vzhičen Fognini.