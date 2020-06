Nekdanji reprezentant Šišić prvi zvezdnik DP v footgolfu

Šišić (v sredini) ob soigralcih Admirju Ičanoviću in Francu Matjašiču - Naniju (desno) po treningu v Olimju.

Mirnes Šišićje z ekipo Sport Club M sredi tedna opravil zadnji trening na footgolf igrišču Amon v Olimju. Nekdanji slovenski reprezentant in član velenjskega Rudarja, Crvene zvezde ter Olympiakosa je s soigralci pilil formo pred svojim prvim nastopom na državnem prvenstvu pod okriljem Footgolf zveze Slovenije, ki se bo s tekmo posameznikov začelo v nedeljo v Radencih. Šišić bo kapetan ekipe, iz katere zagotavljajo, da je Velenjčanu na treningu uspel "odličen rezultat", ki bo "tudi ostalim tekmovalcem vlil veliko mero samozavesti pred krstnim nastopom na državnem prvenstvu".

"Lepo se je vrniti na zelenice. Čeprav v malce drugačni obliki, toda žoga je ista, le zelenice so ponekod kot iz stekla. Toda potrebna je velika mera natančnosti, saj vsak udarec šteje. Uživam in se zabavam hkrati, zopet pa bom okusil slast tekmovanja. Vznemirljivo in atraktivno tekmovanje, gremo novim zmagam nasproti," je dejal Šišić, ki je sicer v karieri slovel kot tehnično dovršen nogometaš.

V Radencih smetana slovenskega footgolfa

Šišiću bodo v Radencih družbo delali še nekateri stari znanci slovenskih nogometnih zelenic: Robert Korošec, Admir Ičanovićin Nani Franc Matjašič, sicer trudi predsednik kluba, ki bo s strokovnim štabom moral izbrati še zadnjega, petega člana moštva.

"Odlični pogoji za delo, marljiva ekipa in nenazadnje še lepo vreme, so bili več kot idealni pogoji za izvedbo dobrega treninga. Hvala Alešu Amonu za odlično pripravljeno igrišče. Prva tekma nas čaka že v nedeljo, kot novinci bomo poizkušali narediti čim boljše rezultate in seveda uživati ob sami igri," je po treningu dejal Matjašič.

V Radencih bodo nastopili vsi najboljši slovenski igralci footgolfa, tako da bo prava konkurenca že na samem strartu prvenstva, še sporočajo novinci v državnem tekmovanju, ki napovedujejo zanimive boje na zelenicah z luknjo.

Predstavitev footgolfa v sliki in (angleški) besedi: