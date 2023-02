Ford naznanil vrnitev v formulo 1

Ford je tesno povezan z zgodovino formule 1. V zgodnjih 60. letih je v sodelovanju s podjetjem Cosworth razvil motor, ki je bil osnova za številne dirkalnike različnih ekip. Pravzaprav je ameriški proizvajalec eden najuspešnejših v tem obdobju, saj so dirkalniki s Fordovimi oziroma Cosworthovimi motorji dobili 155 od 262 dirk med letoma 1967 in 1985.

S Fordom bo sodeloval tudi Red Bull

Le malo za Fordom pa so se oglasili tudi v Red Bullu, ekipi svetovnega prvaka Nizozemca Maxa Verstappna. Avstrijska ekipa je prav danes v New Yorku predstavila dirkalnik za letošnjo sezono, obenem pa razkrila, da bo Ford njen dobavitelj pogonskih motorjev po letu 2026. Ford bo opremljal tudi sestrsko ekipo Alpha Tauri, pogodbi so sklenili do leta 2030.

"To je velik trenutek za nas. A vse od prvih pogovorov je bilo jasno, da smo našli naravno sinergijo," je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil vodja ekipe Christian Horner.

Red Bull bo letos naslova v posamični in konstruktorski konkurenci iz lanske branil z novim dirkalnikom RB19. Za volanom bosta Verstappen in Mehičan Sergio Perez, testni voznik bo Avstralec Daniel Ricciardo.