Verstappen izkoristil varnostni avto in v zadnjem krogu rešil naslov svetovnega prvaka!

Max Verstappen je na neverjetni zadnji dirki sezone, tj. dirki za VN Abu Dabija, zmagal s prehitevanjem Lewisa Hamiltona v zadnjem krogu in osvojil krstni naslov svetovnega prvaka. Neverjetno, znova polemično dirko je dobil, potem ko se je zdel že premagan, saj je imel Hamilton pet krogov do konca debelih 11 sekund prednosti. A nato se je zavrtel Nicholas Latifi in poskrbel za varnostni avto, ki je vse skupaj obrnil na glavo. Tretje mesto je v senci dvoboja Verstappen – Hamilton pripadlo članu Ferrarijeve ekipe Carlosu Sainzu ml. Na četrtem mestu pa presenečenje dneva: 21-letni japonski dirkač Juki Tsunoda (AlphaTauri).

icon-link Končni vrsti red formule 1 v sezoni 2021 FOTO: Sofascore.com

"Neverjetno je. Poskušal sem celotno dirko, nato se je zgodil ta zadnji krog. Še vedno imam krče. Zelo sem ponosen našo ekipo in na Hondo. Končno nekaj malega sreče zame. Seveda bi se rad zahvalil tudi Checu (Sergiu Perezu), izjemno ekipno delo. Mislim, da moja ekipa ve, da jih imam rad in upam, da bomo skupaj še naslednjih 15 let," je po zmagi na VN Abu Dabija in krstnemu naslovu povedal Max Verstappen. Ta je na koncu v izjemno razburljivi sezoni 2021 – takšne prvenstvo formule 1 ne pomni že dolgo – zbral 395,5 točke, kar je osem več od dirkača Mercedesa. "Prvo bi rad čestital Maxu in njegovi ekipi. Mislim, da mu je tu uspelo izjemno delo," je povedal Lewis Hamilton, ki je vodil večino dirke. "Ponosen sem na svojo ekipo, dali smo vse od sebe," je še dodal Britanec, ki je športno prenesel poraz, ki je bil delno 'odločen' tudi v pisarni vodstva dirke. To bi namreč lahko varnostni avto pustilo na stezi do konca dirke, tako bi svetovni prvak postal dirkač Mercedesa.

icon-expand Max Verstappen FOTO: AP

S starta je bolje potegnil Lewis Hamilton, ki je takoj švignil mimo Maxa Verstappna in prevzel vodstvo še pred prvim zavojem, Verstappen je kmalu napadel na koncu ravnine, pri tem pa je Hamilton zapeljal daleč izven steze. Red Bullova ekipa je zahtevala, da naj Britanec prepusti mesto Nizozemcu, toda komisarji tej prošnji avstrijske ekipe niso ugodili. Verstappen v nadaljevanju ni mogel slediti hudemu tempu Hamiltona, mu pa je pri lovljenju zaostanka močno pomagal Sergio Perez, ki je Britanca za nekaj časa kljub precej bolj načetim gumama uspel zadržati za seboj. "Checo je legenda," se je po radiu moštvu Red Bulla javno zahvalil Verstappen. Nizozemec je po srditem boju Mehičana z Britancem uspel zmanjšati zaostanek na vsega slabi dve sekundi, a mu je nato Britanec, ko se je otresel Pereza, znova ušel na debelih pet sekund prednosti. Nato je nastopil virtualni varnostni avto, ob katerem se je Verstappen odločil za nov postanek v boksih. Po vrnitvi je začel zmanjševati zaostanek za vodilnim Britancem, deset krogov do konca je znašal debelih 12 sekund. Jasno je bilo, da bo moral Hamilton zdržati vse do konca z le enim postankom, če bi še želel upati na zmago in še (rekordni) osmi naslov svetovnega prvaka.

icon-expand Lewis Hamilton je izjemno startal, vodil praktično vso dirko, nato pa se je zgodil zadnji krog, ki je prinesel čudežno zmago Verstappnu. FOTO: AP

Pet krogov do konca je imel Hamilton praktično neulovljivih 11 sekund prednosti, ko se je na nevarnem delu steze zavrtel Williamsov dirkač Nicholas Latifi. Vodstvo dirke ni čakalo in takoj na stezo poslalo varnostni avto. Verstappen se je odločil, da bo še enkrat poskusil srečo v boksih, medtem ko je Hamilton preventivno raje ostal na stezi, saj bi lahko izgubil mesto proti Nizozemcu, varnostni avto pa bi lahko ostal na stezi vse do konca. Varnostni avto se je umaknil tik pred zadnjim krogom, Verstappen pa je zadnji krog začel na zadku Hamiltona in to z novimi, svežimi gumami. Verstappen je hitro unovčil sveže gume in prehitel Hamiltona, gledalci v Abu Dabiju pa so dobesedno 'ponoreli'. Hamilton je še poskusil z napadom, a se je Nizozemec uspel ubraniti. Zagotovo pa bo odločitev komisarjev v garaži Mercedesa pošteno burila duhove. Hamilton je tako ostal brez (rekordnega) osmega naslova svetovnega prvaka, s katerim bi ugnal legendarnega nemškega dirkača Michaela Schumacherja, s katerim imata še vedno oba po sedem naslovo prvaka. Za Verstappna je to prvi osvojeni naslov prvaka.