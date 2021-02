Formula 1 ohranja iniciativo za razmislek o družbenih izzivih

Iniciativo WeRaceAsOneso zagnali lani, v prejšnji sezoni sta bili v ospredju dve temi, boj proti epidemiji covida-19 in boj proti neenakosti na svetu. Letos bodo zaradi dobrih lanskih izkušenj delo na tem področju nadaljevali, izpostavili pa so tri nova izhodišča. Teme letošnje iniciative bodo tako trajnost, raznolikost in vključevanje ter skupnost.

Lani se je kot eden glavnih nosilcev iniciative izkazal svetovni prvak Lewis Hamilton, ki je odločno podprl boj proti rasizmu, potem ko se je v ZDA in pozneje po vsem svetu začel val protestov zaradi nasilja nad temnopoltimi.

"Naša iniciativa WeRaceAsOne je bila zelo uspešna. Z njo povečujemo prepoznavnost opozarjanja na družbene težave in si prizadevamo za njihovo reševanje. Ponosni smo, da so jo sprejela tudi moštva," je dejal izvršni direktor tekmovanja Stefano Domenicali.