Formula 1 v letu 2025: rekordi, drama in novi prvak

Za Formulo 1, ki je v letu 2025 obeležila svojo 75. obletnico, je še ena rekordna sezona. Obiskanost dirk je letos podirala rekorde. Skupna sezonska obiskanost znaša 6,7 milijona gledalcev, kar je največja skupna obiskanost v zgodovini tega športa.

Štirje dirkaški vikendi so privabili več kot 400.000 gledalcev, vključno z rekordnima obiskoma v Avstraliji (465.000) in Veliki Britaniji (500.000). Še 10 dirkaških vikendov je preseglo mejo 300.000 gledalcev, med njimi Monza (369.000), Kanada (352.000) in Belgija (389.000). Tudi dogajanje na stezi ni razočaralo. Lando Norris je po izjemni sezoni osvojil svoj prvi naslov svetovnega prvaka in postal 11. britanski dirkač, ki mu je to uspelo. McLaren je s tem kronal obdobje ponovnega vzpona in drugič zapored osvojil naslov konstruktorjev.

Dirkači Formule 1 pred zadnjim dejanjem sezone 2025 FOTO: AP

Veliko pozornosti je bilo usmerjene v prvo sezono Lewisa Hamiltona pri Ferrariju, a zgodba se ni razvila po hollywoodskem scenariju. Britanec je prvič v karieri končal sezono brez ene same uvrstitve na oder za zmagovalce, kar je pomenilo veliko razočaranje tako zanj kot za tifose. Po njegovem odhodu je Mercedes našel novo ravnotežje, ekipo pa je suvereno vodil George Russell, ki je potrdil status vodje nove ere. Sezona je postregla tudi s presenečenji, med njimi stopničke Isacka Hadjarja in Nica Hülkenberga.

Formula 1 se naslednje leto vrača na POP TV. Pro Plus je pridobil ekskluzivne pravice za prenos vseh dirk Formule 1 za naslednje tri sezone: 2026, 2027 in 2028. Prvi dirkaški vikend Formule 1 v Avstraliji je predviden za 8. marec 2026.

Troboj za naslov

Sezona 2025 se je končala na spektakularen način. V zadnjo dirko v Abu Dabiju so se s teoretičnimi možnostmi za naslov podali trije dirkači, kar se je nazadnje zgodilo pred 15 leti – leta 2010, ko so se za naslov borili Sebastian Vettel, Fernando Alonso in Mark Webber. Tokrat so bili v središču Norris, Oscar Piastri in Max Verstappen.

Lando Norris, Max Verstappen in Oscar Piastri FOTO: AP

Verstappen je bil v boju za naslov svetovnega prvaka praktično že odpisan. A njegova pozna vrnitev na vrh, prepletena z razmerami, na katere ni imel vpliva, je štirikratnega prvaka znova izstrelila v igro za peti zaporedni naslov. Nazadnje je bil Verstappen v resnem boju za vodstvo v prvenstvu po zmagi na VN Japonske aprila, ko je za Norrisom zaostajal le točko. Nato je počasi izgubljal stik z dvojcem McLarna ter avgusta po domači VN Nizozemske za vodilnim Avstralcem zaostajal že za 104 točke. Tudi ob devetih preostalih dirkah in več sprintih je bila to ogromna razlika, ki bi jo težko nadoknadil. A Nizozemca nikoli ne moreš povsem odpisati.

Max Verstappen FOTO: AP

Verstappen je v Italiji prišel do tretje zmage v sezoni, McLaren pa je sprejel kontroverzno odločitev pri postanku, ki je odmevala več dni. Red Bull je takrat prešel na nekoliko drugačen pristop pri nastavitvah. Bolj so zaupali povratnim informacijam dirkača kot simulacijam. Monzi je sledila zmaga v Bakuju, prva zaporedna v sezoni. Takrat je Verstappen začel zares pritiskati na McLarnova voznika, prednost pa se je stopila na 69 točk. McLarnove težave so Nizozemcu ponudile dodatne priložnosti: dvojni odstop v sprintu v Austinu, dvojna diskvalifikacija v Las Vegasu zaradi obrabe dna bolida, nato še napačna McLarnova odločitev pod varnostnim avtomobilom v Katarju.

V Abu Dabiju je Verstappen zanesljivo prišel do tretje zaporedne zmage in osme v sezoni. "Še zadnjič smo jim pokazali, kdo je šef," se je glasilo zadnje radijsko sporočilo Verstappna njegovemu inženirju GianPieru Lambiaseju. A končni zmagovalec je bil Norris. S tretjim mestom si je zagotovil naslov svetovnega prvaka, v skupnem seštevku pa je Verstappna premagal za dve točki.

Formula 1 2025 - posamična lestvica FOTO: Sofascore.com

Od Lando "No Wins" do svetovnega prvaka

Pred 18 meseci Norris še ni imel zmage. To je sprožilo posmehljive vzdevke, kot je Lando No Wins. Leta 2025 pa je sedemkrat zmagal, pod pritiskom zdržal do konca in postal prvi McLarnov prvak po Hamiltonu leta 2008.

Lando Norris FOTO: AP

Pri 26 letih je postal sedmi najmlajši svetovni prvak v zgodovini Formule 1, mlajši od imen, kot so Niki Lauda, Jim Clark in Kimi Räikkönen ob njihovih naslovih. Iz zadržanega mladeniča, ki je kot rezervni dirkač nosil kavo Fernandu Alonsu, je zrasel v vodjo ekipe in 35. prvaka v zgodovini F1.

Norris je svoj prvi naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 proslavil v velikem slogu. Britanski mediji so razkrili, da je 26-letnik ob tem zapravil okrog 115 tisoč evrov.

Leto novincev, menjava generacij

Potem ko se je sezona 2024 začela z enakimi 20 dirkači, kot so zaključili prejšnje prvenstvo, je leto 2025 pomenilo menjavo generacij, saj se je na štartu uvodne dirke sezone za Veliko nagrado Avstralije zvrstilo kar šest novincev, ki so odpeljali celotno sezono.

Kimi Antonelli FOTO: AP

Pravi debi so doživeli Kimi Antonelli, Isack Hadjar in Gabriel Bortoleto, medtem ko so Ollie Bearman, Jack Doohan in Liam Lawson že imeli nekaj izkušenj.

Kaj prinaša naslednja sezona? Nova pravila, nove ekipe, nova razmerja moči

Pozornost se zdaj usmerja v naslednjo generacijo Formule 1, saj se s sezono 2026 uvajajo nova tehnična pravila, vključno z naprednimi trajnostnimi gorivi in novimi hibridnimi pogonskimi sklopi. Prihodnje leto bosta v prvenstvo vstopili novi ekipi Audi in Cadillac, v Formulo 1 pa se bo vrnil tudi Ford, ki bo kot tehnični partner sodeloval z moštvom Oracle Red Bull Racing pri razvoju pogonskega sklopa. V karavano pa se vračata tudi izkušena Sergio Perez in Valtteri Bottas.