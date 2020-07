Formula 1 razširila koledar s tremi dirkami: dirkači na postanek tudi na Portugalsko

Sezona formule 1 2020 bo imela še tri nove postaje, je danes sporočilo vodstvo tekmovanja. V koledar, ki so ga morali zaradi pandemije novega koronavirusa močno spremeniti, so uvrstili še dirke v Portimau, Imoli in na Nürburgringu, ki bodo oktobra in novembra.

Na Portugalsko, kjer bo Portimao gostil dirko 25. oktobra, se tako elitno tekmovanje vrača po 24 letih premora. Dirkališče Algarve pa bo sploh prvič doslej gostilo dirkalnike formule 1. Na sceno se vrača tudi nemški Nürburgring, kjer ni bilo dirk formule 1 zadnjih sedem sezon. Zdaj bodo Nemci na dirkališču Eifel spet priredili dirko formule 1, ki bo na sporedu 11. oktobra. V Imoli le dvodnevno dogajanje

Nekaj posebnosti pa bo na dirki v Imoli 1. novembra, kjer bo celotno dogajanje strnjeno na samo dva dni namesto na običajne tri, v vodstvu tekmovanja razmišljajo o nekoliko drugačnem formatu z le enim prostim treningom pred kvalifikacijami. V Imoli je bil premor na dirkališču Enza in Dina Ferrarija za voznike karavane formule 1 še daljši kot v Nemčiji, saj so doslej zadnjo dirko tam odpeljali leta 2006. icon-expand Lewis Hamilton po treh dirkah vodi v prvenstvu formule 1. FOTO: AP Z novimi tremi dirkami v koledarju sezone 2020 je tako cilj krovne zveze Fie, da bi izvedla vsaj 15 dirk, že skoraj uresničen. Po novem jih je zdaj namreč 13, sezona se je po štirimesečnem prisilnem premoru začela julija v avstrijskem Spielbergu. Obenem pa je vodstvo tekmovanja sporočilo tudi, da so se zaradi aktualnih zdravstvenih in varnostnih razmer dokončno odpovedali možnosti, da bi letos dirke skušali izvesti v Ameriki. Tako formule 1 ne bo ne v ZDA, ne v Kanadi, Mehiki ali Braziliji.