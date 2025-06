FORMULA 1 SE VRAČA NA POP TV!

Večletna pogodba vključuje pravice za prenos vseh dirk za Veliko nagrado Formule 1, F1 sprintov, kvalifikacij in prostih treningov. Vsa vsebina bo slovenskim gledalcem na voljo na Kanalu A in VOYO. Ljubitelji motošporta pa se lahko veselijo tudi posebnih prispevkov in ekskluzivnega pokrivanja v športnem delu oddaje 24UR ter na spletni strani 24ur.com.

"To je pomemben mejnik, ki potrjuje našo stalno zavezanost vlaganju v vrhunsko vsebino za naše gledalce. S tem partnerstvom znova potrjujemo svojo predanost zagotavljanja vrhunskih športnih vsebin občinstvu v regiji. Formula 1 je eden najbolj prestižnih in razburljivih športnih dogodkov na svetu in navdušeni smo, da jo bomo približali gledalcem v Sloveniji," je povedala Stella Litou, izvršna direktorica Pro Plusa.

Formula 1 se tako pridružuje bogatemu športnemu programu, ki že vrsto let vključuje MotoGP, Superbike, UEFA Ligo prvakov in še več. Prva dirka Formule 1, Velika nagrada Avstralije, je predvidena za marec 2026.