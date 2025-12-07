Lahko odpisani Verstappen pride do petega zaporednega naslova?

Max Verstappen je bil v boju za naslov svetovnega prvaka v Formuli 1 še pred kratkim praktično že odpisan. A njegova pozna vrnitev na vrh, prepletena z razmerami, na katere ni imel vpliva, je štirikratnega prvaka znova izstrelila v igro za peti zaporedni naslov. Ob 14. uri se bo začela odločilna dirka v Abu Dabiju – tista, ki bo razkrila vse odgovore.

Lando Norris, Max Verstappen in Oscar Piastri FOTO: AP icon-expand

Nazadnje je bil Max Verstappen v resnem boju za vodstvo v prvenstvu po zmagi na VN Japonske aprila, ko je za Landom Norrisom zaostajal le točko. Nato je počasi izgubljal stik z dvojcem McLarna, Norrisom in Oscarjem Piastrijem, ter avgusta po domači VN Nizozemske za vodilnim Avstralcem zaostajal že za 104 točke. Tudi ob devetih preostalih dirkah in več sprintih je bila to ogromna razlika, ki bi jo težko nadoknadil. A Nizozemca nikoli ne moreš povsem odpisati.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Direktor McLarnove ekipe Zak Brown je pred VN Katarja v podcastu Sports Agents dejal, da je Verstappen kot tisti lik iz grozljivke: "Misliš, da ga ni več, potem pa se vrne." Pred finalom v Abu Dabiju Verstappen za Norrisom zaostaja za 12 točk, potem ko je dobil VN Katarja. Če 28-letni Nizozemec zmaga, Norris pa ostane brez odra za zmagovalce, bo izenačil rekord Michaela Schumacherja s petimi zaporednimi naslovi in dokončal enega največjih povratkov v zgodovini Formule 1. "Zelo sem sproščen. Nimam česa izgubiti," je pred dirko sezone dejal Verstappen. "Uživam v tem, kako smo obrnili sezono. Od razočaranja po vsakem slabšem vikendu do tega, da sem spet nasmejan in zmagujem. To, da sem v igri za naslov, je le bonus."

Prava prelomnica je bila VN Italije

Verstappen je v Italiji prišel do tretje zmage v sezoni, McLaren pa je sprejel kontroverzno odločitev pri postanku, ki je odmevala več dni. Red Bull je takrat prešel na nekoliko drugačen pristop pri nastavitvah. Bolj so zaupali povratnim informacijam dirkača kot simulacijam.

V ospredju Max Verstappen, Lando Norris in Oscar Piastri. FOTO: AP icon-expand

Monzi je sledila zmaga v Bakuju, prva zaporedna v sezoni. Takrat je Verstappen začel zares pritiskati na McLarnova voznika, prednost pa se je stopila na 69 točk. McLarnove težave so Nizozemcu ponudile dodatne priložnosti: dvojni odstop v sprintu v Austinu, dvojna diskvalifikacija v Las Vegasu zaradi obrabe dna bolida, nato še napačna McLarnova odločitev pod varnostnim avtomobilom v Katarju.

Kaj potrebuje vsak od treh dirkačev za zmago v prvem troboju za naslov po 15 letih?

V Abu Dabiju se obeta prvi tristranski spopad za naslov po 15 letih, ko so se za prvo mesto udarili Sebastian Vettel (kasnejši prvak), Fernando Alonso in Mark Webber. Matematika je preprosta, številke so na Norrisovi strani, a Formula 1 ne spoštuje vedno najpreprostejšega scenarija. Vsi trije dirkači imajo po sedem zmag. Odločilna razvrstitvena točka v primeru izenačenja so druga mesta: Norris jih ima osem, Verstappen pet, Piastri štiri.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Lando Norris: ena naloga - stopničke

Norrisova enačba je takšna: če konča na stopničkah, je svetovni prvak. Prvo, drugo ali tretje mesto - vse mu prinaša uspeh. Tudi če Verstappen in Piastri končata pred njim, tudi če sta prvi ali drugi, Norris pa tretji, so izračuni čisti.

Lando Norris FOTO: AP icon-expand

To je vrsta prednosti, ki mu omogoča previdno vožnjo. Brez tveganj. Brez junaških trenutkov. Njegov McLaren je bil skoraj vse leto med tremi najhitrejšimi. Še en prihod na stopničke pa bo izpolnil otroške sanje. Če Norris konča četrti ali slabše, Verstappen in Piastri dobita priložnost, da mu ukradeta naslov.

Max Verstappen: lov na izjemen preobrat

Nizozemec za Norrisom zaostaja za 12 točk, da mu vzame naslov, ga mora prehiteti za vsaj 13 točk. Najčistejša pot je preprosta: zmagati in upati, da Norris ni med prvimi štirimi. Če je Verstappen drugi, mora biti Norris osmi ali slabši, Piastri pa ne sme zmagati. Če je Verstappen tretji, mora biti Norris deveti ali slabši, Piastri pa ne sme zmagati.

Max Verstappen FOTO: AP icon-expand

Oscar Piastri: tri sezone v F1 in najtežja naloga

Piastrijeve možnosti visijo na najtanjši niti. Za osvojitev prvega naslova mora zmagati, upati, da Norris konča šesti ali slabše, in preprečiti, da bi Verstappen zbral več točk od njega. Obstaja še ena, izjemno neverjetna možnost: Piastri konča drugi, Norris 10., Verstappen pa četrti ali slabše.

Oscar Piastri FOTO: AP icon-expand

Avstralec je v zadnjem obdobju doživel velik padec, potem ko je še avgusta vodil prvenstvo za 34 točk po zmagi v Zandvoortu. Katar bi moral biti njegova odrešitev, a McLarnova strategija mu je odnesla zmago in morda tudi zadnjo realno možnost za lovoriko. A ključno vprašanje ostaja: ali lahko Verstappen zaključi enega največjih povratkov v zgodovini Formule 1? 12 točk je velika razlika v eni sami dirki, Norris pa tradicionalno blesti v Abu Dabiju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči