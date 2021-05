Verstappen z zmago na klasiki v Monaku prevzel skupno vodstvo

Za Maxa Verstappna je današnja zmaga – 12. v karieri – prva v monaški kneževini. Verstappen je izkoristil tudi smolo domačina Charlesa Leclerca, ki je sicer v soboto osvojil prvo startno mesto, toda danes pri Ferrariju niso mogli pravočasno popraviti poškodovanega dirkalnika, tako da Leclerc sploh ni startal. Ko se je vrnil v bokse, ga je tolažil tudi monaški princ Albert II. "Res mi je težko. Še nikoli nisem končal dirke v Monaku," je potožil Leclerc. Drugo mesto je osvojil Španec Carlos Sainz (Ferrari), tretji pa je bil Britanec Lando Norris.

Klasična ulična dirka v Monaku je postregla s paleto čustev: za domačega aduta je pomenila predvsem razočaranje ob spoznanju, da morda življenjske priložnosti, ker na tej zahtevni preizkušnji najboljši startni položaj pomeni ogromno, ne bo mogel izkoristiti. Za Verstappna pa predvsem veliko veselje, ker mu je uspelo prvič v karieri ne le priti med najboljše tri na enem od najzahtevnejših prizorišč, ampak tudi zmagati in za nameček še skočiti na vrh skupnega seštevka.

"To je dirka, na kateri preprosto želiš zmagati. Zmaga tukaj je nekaj posebnega, zame pa so to sploh prve stopničke. Stvari so v Monaku povsem nepredvidljive, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo,"je bil po uspehu vesel Verstapen. Za tolažbo Ferrarija je na koncu na drugem mestu končal Sainz, Norris pa je na koncu znal zadržati na četrtem mestu drugega voznika Red Bulla Sergia Pereza.

Posebna monaška zgodba pa je iz Mercedesovega tabora. Njihov prvi adut Lewis Hamilton je imel slab dan, oziroma kar slab konec tedna. Dosegel je le sedmi položaj v kvalifikacijah, potem pa tudi med dirko ni mogel priti višje, zato so se pri Mercedesu ob koncu odločili za dodaten postanek, sveže pnevmatike in napad na najhitrejši krog, kar je svetovnemu prvaku sicer uspelo, a je bila ta točka le slaba tolažba.

Še slabše se je dirka končala za njegovega moštvenega sotekmovalca Valtterija Bottasa. Finec je bil v precej boljšem položaju in bi se morda lahko boril tudi za zmago, toda ko je kot drugi sredi dirke zavil k mehanikom, se je zataknilo. Posadka v boksih nikakor ni mogla odviti sprednjega desnega kolesa, Bottas je sprva za minuto obsedel v dirkalniku, ko pa je bilo jasno, da je dirka izgubljena, jo je predčasno končal.