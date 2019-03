FOTO: Ljubljanske krimovke in celjski pivovarji humanitarno

V "boj" sta se rokometna kluba Krim Mercator in Celje Pivovarna Laško podajala za dober namen in v pomoč Združenju Europa Donna Slovenija, ki zbira nekdanje tolarske bankovce za psihosocialno pomoč bolnicam z rakom in njihovim svojcem. Neponovljiva tekma med aktualnima ekipama državnih prvakov v moški in ženski članski konkurenci: 23-kratnimi državnimi prvakinjami iz Ljubljane in 22-kratnimi državnimi prvaki iz Celja, ni štela za nobenega od pokalnih naslovov, štela pa je predvsem tistim, ki se soočajo z diagnozo rak in njihovim svojcem.

Bravo krimovke in bravo pivovarji! Plemenito!