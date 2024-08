Franček Gorazd Tiršek do zlata na paraolimpijskih igrah v Parizu

Tiršek je v predtekmovanju osvojil šesto mesto in si tako zagotovil nastop med osmerico, ki si zagotovi boje za medalje.

V predtekmovanju je imel sicer dve slabi seriji, tretjo in šesto, nekaj časa je bil tudi na zadnjem mestu, ki še vodi v finale. A s šestim mestom si je vseeno pripravil zanesljivo izhodišče.

Kot je pojasnil po tekmi, je bil nekoliko slabši nastop posledica nenavadnega dogodka; ko si je namreč obrisal potno čelo, je ob tem zameglil tudi strelska očala, zaradi česar je imel potem precej težav.

V finalu je nato - z izjemo prvega strela (9,8) - nastopil zelo zanesljivo, se kmalu prebil na četrto mesto in nato že med tiste, ki dobijo medalje.

V boju na izločanje se je z mirnimi nastopi, ustrelil je tudi 10,7 in 10,8, prebil na prvo mesto po 18. strelu. Najbližje je bil domačin Tanguy de la Forest, Slovenec je imel po 20. strelu 0,1 kroga naskoka, po 22. pa 0,3 kroga.

Tiršek je nato tudi v zadnjih dveh strelih streljal dovolj natančno; prav v zadnjem je sicer zadel le 10,1, je pa imel že toliko prednosti, da je Francoz zaostanek le zmanjšal, ni pa ga mogel prehiteti.

Na koncu je Tiršek zmagal z 0,2 kroga prednosti. Dosežek 253,3 v finalu pa je tudi nov paraolimpijski rekord, prejšnjega je imel z 252,8 Šved Philip Jonsson iz Tokia. Danes se branilec te zmage ni uvrstil v finale, bil je šele 12. Bron je dobil Korejec Huntae Seo.

"Manjkalo mi je zlato, velikokrat sem bil blizu. Sem ga že držal, a sreča ni bila na moji strani. Res sem se boril za to zlato medaljo. Nisem se pa obremenjeval s tem. Vedel sem, da znam, da sem sposoben. Koncentracija in fokus, ki sta moja največja vrlina, sta pokazala, da sem premagal enega najboljših strelcev na svetu med paraolimpijci na njegovem terenu," je po osvojeni zlati dejal Tiršek.

"V finale sem šel s polno koncentracijo in tudi prvi strel, ki je bil katastrofalen, mi je dal voljo. Rekel sem si, znaš, danes imaš medaljo. Ni me zmotilo niti to, da me je v ogrevanju zgrabil krč v prstu in je bilo takoj devetka," je o osredotočenosti na nastop dejal novi paraolimpijski prvak.

Disciplina zračna puška stoje je sicer Tirškova najmočnejša; v njej si je pristreljal tri od štirih paraolimpijskih medalj v karieri, drugi je bil tako v Londonu 2012, Riu 2016 kot v Tokiu pred tremi leti. Eno bronasto medaljo ima še v disciplini zračna puška leže R5 iz Tokia pred tremi leti.

"Naporna je bila celotna pot od zadnjih iger v Tokiu. Imeli smo kar nekaj ovir pri opremi, orožju, vse to je bilo treba premostiti. Zdaj smo izjemno zadovoljni, srečni, da se je 'poklopilo'. Sreča je bila na naši strani, včasih ni bila," je zlato pospremila trenerka Andreja Gorjup.

"V finalu je šlo, kot Nani zna narediti. Na začetku ni bilo najbolje, a se je videla njegova trma, fokus, zagnanost. Letel je po stopničkah navzgor. Dostikrat nam je naredil takšno predstavo, da smo trepetali, potem pa je steklo," je še dodala in pripomnila, da se skala po osvojeni medalji še ni odvalila od srca, ker se še vedno vali ...

Slovenski športniki so po zaslugi Tirška zdaj v seštevku medalj na igrah, tako tistih, ko so še nastopali v nekdanji skupni državi, kot igrah v obdobju samostojnosti, pri številki 53. Tirškova medalja je 52. na poletnih igrah (15. zlata), ena je tudi z zimskih.