Francesca Schiavone dobila najpomembnejši dvoboj v življenju

Prva Italijanka zmagovalka turnirja za veliki slam, Roland Garros je osvojila leta 2010, je prek Instagrama razkrila svoj boj z zahrbtno boleznijo, zaradi katere je bila prisiljena končati teniško kariero. "Vsem vam, ki mi sledite, bi rada rekla živijo in z vami delila, kaj se je dogajalo z mano v zadnjih sedmih oziroma osmih mesecih, ko sem prekinila svoje aktivnosti na družbenih omrežjih in se umaknila iz javnosti. Diagnosticirali so mi raka. Šla sem na kemoterapijo. Bojevala sem težko bitko in še vedno diham. Dobila sem ta boj. In zdaj sem znova nazaj," je dejala teniška igralka v videu posnetku.

Francesca Schiavone se je iz teniške karavane poslovila po turnirju za grand slam v New Yorku, US Opnu. V karieri je osvojila osem turnirjev WTA, z Italijo pa je v letih 2006, 2009 in 2010 postala prvakinja pokala Fed.

Dosežek kariere ji je uspel leta 2010, ko je v finalu Roland Garrosa premagala Avstralko Sam Stosur za svoj prvi in edini grand slam. Januarja 2011 se je nato zavihtela na četrto mesto na svetovni jakostni lestvici WTA, kar je bila njena najboljša uvrstitev.

V Milanu, njenem domačem kraju, so se nemudoma usuli komentarji. V nogometnem prvoligašu, milanskem Interju, so se odzvali z besedami: "Tvoja moč, pogum, tvoj sloviti krik so bili vedno navdih."