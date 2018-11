Francija finale Davisovega pokala znižala na 1:2

Francoska dvojica Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut je dobila igro parov in izid v finalu Davisovega pokala proti Hrvaški v Lillu znižala na 1 : 2. Mate Pavić in Ivan Dodig sta po treh urah in 38 minutah izgubila s 4 : 6, 4 : 6, 6 : 3 in 6 : 7.

Marin Čilić FOTO: AP Odločitev o zmagovalcu zadnjega Davisovega pokala, ki se igra po starem sistemu, bo padla v nedeljo, ko se bosta naprej pomerila Jeremy Chardy in Marin Čilić, v primeru izenačenja na 2 : 2 pa je zadnji dvoboj predvidenJo-Wilfried Tsonga - Borna Ćorić. Francija je branilka naslova in se poteguje za enajsti naslov v tem tekmovanju, Hrvaška pa je Davisov pokal osvojila 2005, pred dvema sezonama pa je sredi Zagreba izgubila finale proti Argentini, čeprav je enako kot letos v Lillu po treh dvobojih vodila z 2 : 1 in je za naslov potrebovala le še točko. Tedaj je Marin Čilić proti Juanu Martinu del Potru zapravil prednost 2 : 0 v nizih, nato pa je Federico Delbonis premagal Iva Karlovića s 3 : 0. Prva nedeljska partija se bo na stadionu Pierre Mauroy, ki za teniške dvoboje sprejme 28.000 gledalcev, začela ob 13. uri. Izidi:

Lille: Francija - Hrvaška 1 : 2

Jeremy Chardy - Borna Ćorić 2 : 6, 5 : 7, 4 : 6

Jo-Wilfried Tsonga - Marin Čilić 3 : 6, 5 : 7, 4 : 6

Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut - Mate Pavić/Ivan Dodig 6 : 4, 6 : 4, 3 : 6, 7 : 6 (3)