Francija napovedala preiskavo zaradi eksplozije na reliju Dakar

Boutron je pred tem devetkrat nastopil na reliju Dakar, v vojaški bolnišnici v Džedi pa so mu morali operirati nogo. Pozneje so ga z letalom prepeljali v domovino, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vladi naklonjena časopisna hiša Saudi Gazette je sicer pisala, da so tamkajšnje oblasti po prvih preiskavah eksplozije izključile naklepno kaznivo dejanje, francosko zunanje ministrstvo pa je sporočilo, da tega še ne more izključiti. Reli Dakar je v Savdski Arabiji na sporedu tretjič, trajal pa bo do 14. januarja.