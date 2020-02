Francoska reprezentantka na Galjevici

Francozinja Oceane Sercien-Ugolin, ki je celotno kariero prebila v Parizu, je v aktualni sezoni francoskega prvenstva na 15 tekmah dosegla 36 zadetkov. Njena ekipa je trenutno uvrščena na visoko četrto mesto in zaostaja le za Brestom, Metzom in Nantesom.



Rokometno znanje 22-letne perspektivne igralke, ki velja za svetlo prihodnost francoskega rokometa je, pred svetovnim prvenstvom na Japonskem, slikovito opisal selektor francoske izbrane vrste Olivier Krumbholz. "Ima veliko fizično ter mentalno moč in vse, kar iščemo v rokometu. Moderen rokomet bazira na fizični moči, intenziteta igre je zelo močna in Océane je sposobna prenesti vse udarce," je dejal ob njenem prvem vpoklicu v izbrano vrsto, ki je že uvrščena na olimpijske igre v Tokiu. "Presrečna sem, da se bom v naslednji sezoni pridružila Krimu Mercatorju. To bo zame nov izziv. Komaj čakam, da spoznam klub in življenje v Ljubljani," je za uradno spletno stran kluba z Galjevice povedala francoska reprezentantka.