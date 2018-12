Francoske rokometašice do prvega zlata na EP

Francoska ženska rokometna reprezentanca je po današnji zmagi nad Rusijo s 24:21 (13:12) osvojila odličje zlatega leska na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji. Nizozemska je v tekmi za tretje mesto premagala Romunijo s 24:20 (15:8).

Izbranke francoskega selektorja Olivierja Krumbholzaso po lanskem naslovu svetovnih prvakinj v Nemčiji na letošnjem domačem zaključnem turnirju stare celine osvojile svoj prvi naslov evropskih prvakinj. Do končne zmage so prišle po hudem boju, v današnjem velikem finalu v sloviti pariški dvorani Bercy so jim bile Rusinje večji del tekme povsem enakovredne.

Francija - Rusija FOTO: AP

Francozinje so v začetku drugega polčasa ostale brez nosilke igre v obrambi Allison Pineau, ki je prejela rdeči karton po "namernem" strelu v glavo v rusko vratarko Ano Sedojkino. Gostiteljice so bile navkljub temu vselej v vodstvu, a nikoli niso vodile več kot za tri gole. V prelomnih trenutkih dvoboja jim ni popustila zbranost, predvsem to velja za obrambo, ki je bila naravnost granitna, zdržale so do konca in se današnjim finalnim tekmicam oddolžile za poraz v skupinskem delu letošnjega turnirja, ko so v Nancyju izgubile s 23:26, ter tudi za poraz v finalu olimpijskih iger. V skupini B je nastopila tudi Slovenija, ki je po uvodnih porazih proti Črni gori in Franciji zapravila vse možnosti za preboj v drugi del tekmovanja, v "tekmovalno nepomembni tekmi" pa nato premagala Rusijo in po zaslugi tega osvojila končno 13. mesto.

Francija - Rusija FOTO: AP

V francoski izbrani vrsti je bila na današnji finalni tekmi najbolj učinkovita Alexandra Lacrabere s šestimi, v ruski pa Ana Vjahireva s sedmimi goli. Francija je osvojila deseto jubilejno kolajno na velikih turnirjih. Na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016 je osvojila srebrno kolajno, na svetovnih prvenstvih je bila dvakrat zlata (Hrvaška 2003 in Nemčija 2017) ter trikrat srebrna (Danska in Norveška 1999, Kitajska 2009 in Brazilija 2011), na evropskih prvenstvih pa je trikrat osvojila odličje bronastega leska (Danska 2002 ter Švedska 2006 in 2016).

Nizozemska ženska rokometna reprezentanca je po zmagi nad Romunijo s 24:20 (15:8) osvojila odličje bronastega leska na letošnjem evropskem prvenstvu v Franciji.